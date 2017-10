Flere skadet: Politiet bruker makt for å stanse valget

BARCELONA (VG) Spansk politi gjør alt de kan for å stanse folkeavstemningen i Catalonia.

Ni mennesker er sendt til sykehus etter at spansk politi skal ha brukt makt for å stoppe folk i å stemme i et av valglokalene i Barcelona, melder den spanske avisen El Pais.

Svartkledde politimenn med hjelm slo søndag morgen inn vinduer med hammer og dro mennesker ut av ulike valglokaler med makt, melder avisen.



Politiet bærer ut stemmesedler og valgurner av valglokaler for å hindre den planlagte avstemningen.



SE DEN DRAMATISKE VIDEOEN: Spansk politi fra Madrid bryter seg inn i valglokaler



Skyter med gummikuler

Flere mennesker utenfor stemmelokaler viser frem det som skal være skader etter gummikuler.

Politiet skal ifølge Sky News ha avfyrt gummikuler mot velgere som nekter å forlate området, dette er imidlertid ikke bekreftet.

SKADER: En mann viser frem skader etter det som skal være gummikuler politiet har skutt mot de katalanske velgerne. Foto: AP

I Gerona, nord for Barcelona, ​​smadret politiet en glassdør med hammer for å konfiskere stemmesedler på en skole.



Politiet skal også ha tatt over telekommunikasjonssenteret for å hindre folk i å stemme elektronisk.

Den spanske regjeringen i Madrid har erklært folkeavstemningen for ulovlig, og tusenvis av politimenn fra det nasjonale politiet er blitt sendt til den katalanske regionhovedstaden fra hele Spania for å hindre valget om katalansk selvstyre.

VOLD: En mann viser frem det som skal være hylsteret til gummikulene politiet skal ha skutt på katalanske velgere. Foto: AP

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. * Catalonia mener selv de bidrar

langt mer til landets BNP enn de får tilbake. Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia. *De har sitt eget språk *De har en høyere levestandard enn hva spanjoler flest har. * Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro.

(Kilde: NTB, AFP)

Rundt 30 merkede og sivile politibiler samt en lastebil med politifolk forlot tidlig søndag morgen havneområdet i Barcelona på vei mot valglokalene.

Nekter å forlate lokalene



Ute i gatene av Barcelona er det nesten folketomt denne regnfulle søndagsmorgenen, frem til du når frem til et av lokalene der katalanske myndigheter har invitert innbyggerne til å stemme.

Her er køen flere hundre meter lang av tett i tett med paraplybærende velgere som venter på sin tur.

Avstemningen begynner klokken 09, men allerede i 05-tiden ble det meldt om køer utenfor valglokalene. Valglokalene er i ferd med å åpne når VG besøker skolen som ligger ti minutters gange fra Las Ramblas.

– Vi skal stemme fordi vi tror på retten til å velge vår egen fremtid. Slik det er nå lever vi ikke i et demokrati, Madrid styrer alt, og behandler ikke alle innbyggere i Spania likt. Da er det bedre å være sin egen stat, sier Peppa Delpino (50), som står i kø sammen med mannen Jordi Marin (44).

KONFISKERER: Nasjonalt politi frakter valgurner og stemmesedler ut av valglokaler i Gerona og Barcelona, søndag morgen. Foto: Pau Barrena/AFP

Blant de mange som venter på å stemme går katalansk politi for å passe på. Ved dette lokalet har ikke de VG snakker med, sett spansk politi.

– Det er rørende



Ved barneskolen i sentrum av Barcelona bryter folkemengden ut i rop: «I dag skal vi bli fri!», jaller det over plassen.

35 år gamle Clara Aspachs har med seg sin lille sønn Tomeo for å stemme.

– Jeg vil stemme for uavhengighet. Jeg har ikke noe imot spanjoler, men jeg er katalansk. Jeg stemmer for mine foreldre, for Catalonias historie, sier hun til VG.

På spørsmål om hva hun forventer vil skje dersom resultatet av folkeavstemningen viser at et flertall er for uavhengighet, trekker hun på skuldrene.

– Jeg aner ikke. Det er det ingen som vet.

En frivillig valgarrangør forteller at folk må være tålmodige, på grunn av sikkerhetstiltak kan de bare åpne én av dørene til lokalet av gangen.

– Vi så dem bære inn valgurnene tidligere. Beskyttet av folk rundt på alle sider. Det var direkte rørende vi hadde tårer i øynene, forteller 44 år gamle Jordi Marin til VG.

MOTDEMONSTRASJON: Flere hundre mennesker har samlet seg for å demonstrere mot katalansk selvstendighet. Foto: Pierre-philippe Marcou , AFP

Spanske myndigheter har tidligere oppgitt at de blant annet har beslaglagt 10 millioner stemmesedler.

Lørdag samlet flere hundre demonstranter seg med spanske flagg for å demonstrere mot en folkeavstemning mot katalansk selvstyre.