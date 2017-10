Den spanske kongen med krass kritikk av myndighetene i Catalonia

I en uvanlig tale tar den spanske kongen Felipe VI til orde mot dem som vil ha et uavhengig Catalonia. Monarken sier landet er i en veldig alvorlig situasjon.

Det er veldig uvanlig, kanskje også uten sidestykke, at den spanske kongen uttaler seg om en politisk konflikt på nasjonal TV. Men det gjorde han tirsdag kveld.

Kongen Felipe VI sier at separatistene som kjemper for uavhengighet for Catalonia har opptrådt uansvarlig – og at dette kan risikere sikkerheten og stabiliteten i Spania.

– I en tid så har enkelte myndigheter i Catalonia, gjentatte ganger, med viten og vilje, ikke overholdt grunnloven, sier sier Felipe VI.

– De har satt seg selv utenfor loven og demokratiet. De har prøvd å ødelegge samholdet i Spania, sier den spanske kongen.



Slik så gatene i Barcelona ut i dag:

DEMONSTRASJONER: Lokalt politi anslår ifølge AFP at 300.000 personer demonstrerte i gatene i Barcelona i dag. Foto: Juan Medina , Reuters

I PROTEST: Her roper demonstrantene slagord utenfor den nasjonale politistasjonen i Barcelona. Foto: Susana Vera , Reuters

UAVHENGIGHET: Demonstrantene gikk gjennom gatene to dager etter at politiet prøvde å stoppe folkeavstemningen om uavhengighet. Foto: Enrique Calvo , Reuters

Den spanske kongen kaller forsøket på uavhengighet ulovlig og udemokratisk, og sier videre at myndighetene i Catalonia har vært illojale overfor statsmakten som de selv skal representere i Catalonia.



– Situasjonen har blitt alvorlig for vårt demokratiske liv, sier den spanske monarken.

Store demonstrasjoner i Barcelona

Med rop om fjerning av «okkupasjonsstyrkene» og «gatene vil alltid være våre» demonstrerte anslagsvis 300.000 katalanere i Barcelona tirsdag.

Tallet stammer fra byens eget politi, og demonstrasjonene var et svar på søndagens hardhendte fremferd fra tilreisende politi for å stanse folkeavstemningen om løsrivelse.

VG I BARCELONA: Full forvirring etter katalansk folkeavstemning