90 prosent sier ja til et uavhengig Catalonia

BARCELONA (VG) Spanias statsminister nekter å anerkjenne dagens folkeavstemning, mens den katalanske presidenten mener hans folk har vunnet retten til en selvstendig stat.

Flere hundre skadede, pepperspray i gatene og brannmenn som beskytter katalanske velgere. Søndagens folkeavstemning gikk alt annet enn fredelig for seg i Barcelona.

En talsmann for regionsmyndighetene i Catalonia sier på en pressekonferanse like før klokken 1.00 norsk tid at 90 prosent av velgerne har stemt ja til en uavhengig stat.

Lederen for Catalonias parlament, Carles Puigdemont, sa også søndag kveld at katalanske innbyggere har vunnet retten til en uavhengig stat. Han sier mener at EU ikke kan se vekk fra menneskerettighetsbruddene knyttet til folkeavstemningen, ifølge Sky News.

En times tid før Puigdemonts uttalelse, sa Spanias statsminister Mariano Rajoy at det ikke har funnet sted noen folkeavstemning.

– I dag har demokratiet seiret, fordi det har oppfylt konstitusjonen, sa statsministeren.

Videre sa han at de eneste ansvarlige og skyldige for dagens hendelser i Catalonia er de som har fremmet lovbrudd og brudd på sameksistensen.

Vi har gjort det vi måtte gjøre, vi er Spanias myndigheter, jeg er statsministeren og har tatt mitt ansvar, sa han.

Bakgrunnen for dagens folkeavstemning må sies å være omdiskutert. Catalonia har lenge ønsket å bli mer selvstendige, og leder for Catalonias parlament, Carles Puigdemont, har gått til valg på å frigjøre Catalonia fra Spania, selv om en slik frigjøring vil være grunnlovsstridig.

– Puigdemont har oppnådd det han ville – som var å holde løftet om å igangsette en ulovlig folkeavstemning, sier Spania-forsker ved Universitetet i Tromsø, Marcus Buck.

Et spill for galleriet

844 mennesker er så langt såret som følge av politiets håndtering av folkeavstemningen, ifølge katalanske myndigheter. Spansk politi troppet opp med skjold, køller og skytevåpen da katalanerne skulle gå til urnene søndag. Flere statsledere og politikere kritiserer spanske myndigheter for voldsbruken.

Skottlands statsminister Nicola Sturgeon kjempet for å bli uavhengig fra Storbritannia i 2015, og er nå sterkt kritisk til Spanias håndtering av katalanernes folkeavstemning.

– Uansett hva vi mener om uavhengighet, bør vi alle fordømme hendelsene vi er vitne til og be Spania endre kurs før noen blir alvorlig skadd, sier Sturgeon.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland varsler at han vil gjennomgå politiets metoder i Catalonia.

– Europarådet har, særlig gjennom rettspraksisen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, klare standarder. Disse bruker vi for eksempel i Tyrkia og Russland. Heller ikke der er det et indre anliggende hvordan politiet går fram, skriver generalsekretæren på Facebook.

STEMMER: Flere gikk til urnene for å stemme for et fritt Catalonia søndag. Foto: Enrique Calvo , Reuters

Ifølge Buck handler konflikten om flere ting. Catalonias uavhengighet har vært gjenstand for debatt i lang tid. Likevel kan Buck fortelle at Catalonia er mer selvstendige enn mange andre spanske regioner.

– Spania er en asymmetrisk stat, som består av mange autonome regioner. Noen har mer selvstyre enn andre – Catalonia er blant disse. Likevel vil de ikke at andre stater skal ha like mye selvstyre som dem selv, fordi de mener at Catalonia har helt spesielle historiske rettigheter, forteller Buck.

BRUKTE MAKT: Spansk opprørspoliti brukte vold for å forhindre folkeavstemningen om et uavhengig Catalonia søndag Foto: Manu Fernandez , AP

Kampen om uavhengighet som katalanerne ofte snakker om, er ifølge ham noe mange mener bare er for å vise muskler.

– Mange mener at de, i stedet for å ta opp alvorlige problemer, spiller ut uavhengighetskortet, også møtes det med overreaksjon. Mange mener dette er et spill for galleriet. Det er politiske entreprenører som driver med politisk retorikk, sier han.

Sosiolog Susanne Bygnes ved Universitetet i Bergen sier til NTB at politiets måte å hindre folkeavstemningen på, kan gjøre det vanskeligere å finne en løsning på spørsmålet om katalansk uavhengighet.

HINDRET VELGERE: Politiet tok folk med makt for å hindre dem fra å stemme. Foto: Enrique Calvo , Reuters

– At det har gått så langt som det har nå, er veldig overraskende. De fleste hadde nok ikke trodd at regjeringen ville være villig til å gå så langt. Det er ikke tradisjon for dette i Spania, sier Bygland, som tidligere har vært gjesteforsker ved universitetet i Barcelona.

Buck mener politiets håndtering var uunngåelig, ettersom en slik folkeavstemning tross alt er ulovlig.

– Det er jo sånn at grunnloven ikke åpner for en slik folkeavstemning. Da er på en måte den sentrale regjeringen forpliktet til å sette inn ordensmakten – dette handler jo om å beskytte statens grenser. Det har de likevel ikke noen trening i, og det er derfor dette blir så voldsomt. Så rent politisk er det ikke rart at dette skjer, men det var jo ikke særlig smart håndtert, sier han.

Spanias utenriksminister sier ifølge nyhetsbyrået AP at politiets handlinger er «ubehagelige, men proporsjonerte».



– Deler bilder av blødende bestemødre



Spanske myndigheter har arrestert politikere, kneblet motstandere gjennom å legge ned nettsider, samt gitt opprørspolitiet og den halvmilitære sivilgarden vide fullmakter for å hindre katalanere i å stemme i den omstridte folkeavstemningen om uavhengighet.

Det har fått mange katalanere til å trekke linjene tilbake til Madrids harde linje under Franco-tiden, sier Bygnes.

– Dette har skapt et sterkere sinne mot Madrid og statsminister Mariano Rajoy. Nå deler folk bilder av blødende bestemødre. Dette er ekstremt mobiliserende, påpeker hun.

KONFRONTERTE: Folkemengden gikk til kamp mot politiet, som forsøkte å hindre velgere i å stemme i folkeavstemningen. Foto: Felipe Dana , AP

Myndighetene i Madrid har fordømt folkeavstemningen som grunnlovsstridig.

– I stedet for å forholde seg til dette som et politisk problem, holder Rajoy hele tiden fram at saken er grunnlovsstridig. Dermed kan han fremstille uavhengighetsforkjemperne som kriminelle, påpeker Bygnes.

«Uansvarlighet»

Bygnes tror samtidig den harde fremferden kan bunne i at Rajoy ønsker å fremstå som sterk.

– Han leder jo nå en veldig svak mindretallsregjering. Ønsket om å fremstå som sterkere og vise muskler, har han jo virkelig oppnådd, sier Bygnes, som også påpeker at Rajoy hele tiden har vært imot Catalonias krav om mer selvstendighet. Han kan også ha kalkulert med at dette vil gi ham større oppslutning i resten av Spania, mener hun.

Buck mener det nå er opp til alle parter i konflikten å finne en løsning.

– Denne konflikten kan jo ikke bare eskalere. Partene må på et eller annet tidspunkt innse at de må forhandle. Dette appellerer til katalansk kultur om måtehold og fornuft, det gjelder på begge sider.

Han tror dessuten ikke vi vil se noen revolusjonerende endring av Spania som land, selv etter en dramatisk søndag.

– Det som oppsummerer dette er begrepet «uansvarlighet», og det gjelder egentlig alle parter. Hvis det fortsetter sånn over tid, vil folk til slutt ha fornuftig politikk. Det tror jeg vi kommer til å se i løpet av ett år eller to, sier han.

VG/NTB