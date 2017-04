Facebook tar grep mot falske nyheter – har fjernet 30.000 falske kontoer

Kort tid før det franske valget opplyser Facebook at nettsamfunnet har stengt 30.0000 falske kontoer som er koblet til Frankrike.

I en uttalelse heter det at Facebook forsøker å «minske spredningen av materiale skapt av uekte kontoer, og som sprer spam og uriktig informasjon».

Som et resultat av det har nettsamfunnet fjernet 30.000 falske kontoer som har tilkobling til Frankrike, landet som om kort tid skal avholde presidentvalg.

– Selv om ikke disse forberingene vil resultere i at samtlige av de falske kontoene blir tatt bort, så blir vi stadig bedre og mer effektive i å fjerne de som utnytter seg av vår plattform, skriver Facebook i uttalelsen.

I forbindelse med det amerikanske presidentvalget i fjor fikk Facebook og grunnleggeren Mark Zuckerberg massiv kritikk for ikke å ta ansvar for den feilaktige informasjonen som ble spredd på hans plattform.

Zuckerberg tok først ikke kritikken til seg, men i midten av november gikk han ut og fortalte om hvordan de vil stoppe spredningen av falske nyheter.

I tillegg til falske kontoer som er med og sprer falske nyheter, er også falske «likes» et økende problem.

– Vi har gjort det mye vanskeligere å selge falske «likes», og utviklet systemer som er med å blokkere når folk forsøker å opprette uekte kontoer, heter det i uttalelsen.

– Vi ser at en del av de falske nyhetene er lagte ut fra et økonomisk motiv, og vi har derfor fokusert på å gjøre det vanskelig for uærlige personer som ønsker å utnytte Facebook til å tjene penger gjennom falske nyheter.

