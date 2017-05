Facebook ansetter 3000 for å fjerne videoer av vold og drap

Facebook vil ansette ytterligere 3000 personer for å fjerne volds- og drapsvideoer som legges ut.

4500 personer jobber allerede med å gjennomgå slike videoer, opplyser Facebook-grunnleggeren Mark Zuckerberg, ifølge Reuters.

– De siste ukene har vi sett personer som skader seg selv og andre på Facebook - enten direktesendt eller gjennom videoer som blir lagt ut i ettertid, skrev Zuckerberg i et innlegg på sin Facebook-profil onsdag.

– Det er hjerteskjærende, og jeg har tenkt på hvordan vi kan gjøre vårt samfunn bedre, legger han til.

Samtidig kunngjør Facebook-sjefen at ytterligere 3000 personer skal ansettes i løpet av det kommende året.

Kritisert for manglende tiltak



– Vi må kunne gripe inn raskt dersom vi skal bygge et trygt nettsamfunn, skriver Zuckerberg i videre.

– Vi jobber med å gjøre det enklere for brukerne å innrapportere slike videoer, slik at vi kan handle raskere, uansett om det er for å kunne svare raskt hvis noen trenger hjelp eller om det er for å fjerne et innlegg, skriver han.

Facebook har blitt kritisert for ikke å ha gjort nok for å hindre at nettsamfunnets brukere har lagt ut videoer med voldelig innhold, selvmord og direktesending fra drapshandlinger.

Direktesendte drap



I forrige uke filmet en mann i 20-årene seg selv mens han tok livet av sin elleve måneder gamle datter, skriver Reuters. Videoen ble sendt direkte på Facebook. Mannen tok sitte eget liv etter at han slo av kameraet.

I april ble også drapet på en 74 år gammel mann i Cleveland i USA lagt ut på Facebook. Den mistenkte bak drapet tok sitt eget liv, etter en biljakt.

Videoer og innlegg som forherliger vold, er i strid med Facebooks brukervilkår som man er forpliktet til å overholde som medlem av nettsamfunnet.