Somalias nye president har amerikansk statsborgerskap

Tidligere statsminister Mohamed Abdullahi Farmajo er valgt til ny president i Somalia. Den tidligere statsministeren holder både amerikansk og somalisk pass.

Farmajo har bodd i USA siden 1985. Han ble sendt dit sammen med Somalias utenriksdepartement. Han innehar en universitetsgrad State University of New York i Buffalo.

Somalia står på innreiseforbudslisten til Donald Trump, men presidenten kan uansett reise til USA med sitt amerikanske pass.

Det var Somalias nasjonalforsamling som valgte presidenten ettersom sikkerhetssituasjonen i landet er for farlig til at det kunne gjennomføres ordinært valg.

Sittende president Mohamed ledet etter første valgrunde, men tapte for Farmajo i andre runde.

Mohamed Abdullahi Farmajo (51) er både somalisk og amerikansk statsborger, og han var statsminister i et drøyt år, fra 2010 til 2011.

Han ble tatt i ed rett etter at valgresultatet var klart onsdag kveld.

Medlemmene av nasjonalforsamlingen hadde samlet seg på flyplassen i Mogadishu for å velge landets nye president onsdag ettersom flyplassen regnes som det tryggeste stedet i byen.

Frykt for angrep

Innbyggerne i den somaliske hovedstaden ble onsdag bedt om å holde seg innendørs som følge av frykt for angrep. Samtidig var gatene i sentrum stengt og klarert.

Etter et kvart århundre med krig forsøker landet på Afrikas horn å stable en fungerende regjering på beina. Presidentvalget ble arrangert etter sterkt press fra andre land, blant annet USA og Tyrkia, som har investert store summer i å få den politiske prosessen og landets økonomi på skinner.

Mektige klaner

Presidentvalget ble holdt etter at landets mektige klaner klarte å velge 275 representanter til nasjonalforsamlingens underhus og 54 senatorer til overhuset. Planen om å holde et valg der alle voksne somaliere skulle få stemme, måtte skrotes, i frykt for angrep.

Både FN, EU og USA varslet for flere uker siden om omfattende maktmisbruk under valgprosessen, deriblant vold og trakassering. I noen tilfeller har menn tatt plasser som var reservert for kvinner, dessuten skal stemmer ha blitt solgt for opptil 30.000 dollar per stykk, tilsvarende 250.000 kroner.

– Dette er trolig det dyreste valget, per stemme, i historien, heter det i en rapport fra Marqaati, en organisasjon i Mogadishu som jobber for å bekjempe korrupsjon.