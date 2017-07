Det er seks år siden sist det ble erklært hungersnød i verden. Den gangen var det Somalia, og over 260.000 mennesker mistet livet. Nå rammes landet igjen.

Utviklingsfondets leder, Kari Helene Partapuoli, har møtt folk i landet der 2,9 millioner trues av hungersnød, og de beskriver situasjonen slik: «Vi slikker tallerkenen til det er helt tomt».

Still Sulten 11 organisasjoner står bak aksjonen «Still Sulten». Disse er: · Utviklingsfondet · Flyktninghjelpen · Redd Barna · Kirkens Nødhjelp · Røde Kors · Norsk Folkehjelp · Care Norge · Caritas Norge · UNICEF · Plan Norge · SOS Barnebyer. Les mer på aksjonens nettside.

Utviklingsfondet jobber med langsiktig hjelp til land for å bekjempe sult og fattigdom. Men nå er det krise i Somalia:

– Det er nettopp det er – det er helt tomt. Noen som hadde 200 dyr, har nå fem igjen. Det er 400 km til nærmeste vannhull.

VGs kommentar: De dør så langsomt

Somalia er et av flere land som er rammet av en av de verste sultkatastrofene på mange tiår. 6,7 millioner mennesker mangler nødvendig tilgang på mat.

SULTER: Barna i denne leiren i Somalia lider under det som er den andre hungersnødkatastrofen på seks år. I hver hytte som denne kan det bo ti personer, og de som kommer dit har mistet nesten alle dyrene sine. Foto: Kristoffer Nyborg , Utviklingsfondet

Det har ikke kommet inn nok penger til å nå alle, ifølge FN. Flere hundre tusen mennesker har måttet forlate hjemmene sine.

Slår sultalarm: 30 millioner truet av matkrise etter ekstremtørke

Redd Barna: 20.000 barn kan sulte i hjel

Verdenssamfunnet ble i vår bedt om å bidra med 12,5 milliarder kroner for å gjøre bistandsorganisasjoner i stand til å redde liv. Så langt er bare en drøy tredel av nødhjelpen kommet inn, opplyser Redd Barna.

– Antallet tilfeller av alvorlig akutt underernæring – den farligste formen for sult – har skutt i været i nesten halvparten av de ni distriktene i Somalia som er undersøkt, heter det i en uttalelse fra organisasjonen i forrige uke.

Organisasjonen opplyser at over 20.000 barn risikerer å sulte i hjel.

I Somaliland hvor Partapuoli er på reise er det barna hun ser som gjør sterkest inntrykk.

– Mange vil ikke overleve dette, andre vil ha med seg skader resten av livet. Når vi møter de små barna og tipper at de er ett år, får vi vite at de er to eller fire år gamle. De skulle løpt rundt, men barna her er stille. De er veldig syke og klarer ikke gråte. De får ikke behandling.

PÅ PLASS: Daglig leder i Utviklingsfondet, Kari Helene Partapuoli. Foto: Kristoffer Nyborg , Utviklingsfondet

Døde kameler

Fra flyktningleir til flyktningleir reiser Partapuoli og fotograf Kristofer Nyborg rundt i Somalia. På telefon fra bilen forteller hun at det er ingen av de hun har snakket med som kan huske en verre tørkekatastrofe.

– Jeg har ikke tall på hvor mange døde kameler vi har sett. Når de som tåler så mye dør, sier det sitt. Det betyr at familien mister mat og inntekt, barn kan ikke gå på skole, sier hun til VG.

80 prosent av alle dyrene i Somalia er ifølge Utviklingsfondets leder døde som følge av katastrofen.

Så du? Går mot den største sultkrisen siden 2. verdenskrig

– Det krever planer og at alle er med

Selv om situasjonen er akutt, er organisasjonen opptatt av hvordan Somalia kan komme seg gjennom tørketider i fremtiden uten å utløse en sultkatastrofe.

DØD KAMEL: I Somalia er 80 prosent av dyrene døde på grunn av tørken. Foto: Kristoffer Nyborg , Utviklingsfondet

– Det er noen andre land i området, som for eksempel Etiopia, der man også har tørke. Men i det store og hele har Etiopia vært mer forberedt. Det handler om at de er mer robust. Man må samle regnvannet, jobbe for at man har tilgang på vann hele året. Det krever planer og at alle er med å dra lasset, forteller Partapuoli.

Mens Øst-Afrika og Jemen rammes av sult, kom det nylig frem at president Trump foreslår å kutte USAs bistand med en tredel.

Tørke i 2016 også: 16 millioner trues av sult i det sørlige Afrika

Det vil gjøre situasjonen mye verre mener Partapuoli:

– Det er to dårlige tegn når det gjelder USA. Det at USA som et viktig giverland, kutter i bistanden, kan føre til at andre land også kommer til å kutte. Det håper vi at de ikke gjør, sier hun og fortsetter:

– Det andre er at USA går ut av Parisavtalen. Vi har noen veikart, et av dem er Parisavtalen, et annet er bærekraftsmålene. De store nasjonene kan ikke trekke seg fra dette. Det blir et større ansvar på de andre aktørene som er seriøse.