Bilbombe og angrep mot hotell i Mogadishu

En kraftig bilbombe har eksplodert utenfor et populært hotell i Somalias hovedstad Mogadishu, melder TV-kanalen Al Jazeera. Det meldes også om skyting på stedet.

Ifølge AFP skal flere journalister være skadet i angrepet.

En antatt selvmordsbomber detonerte onsdag morgen en sprengladning i en bil som sto parkert ved porten til Dayah Hotel i sentrum av Mogadishu.

Like etterpå gikk en ny bombe av, og flere personer stormet flere personer som mistenkes for å tilhøre ekstremistgruppa al-Shabaab, stormet hotellet. Øyenvitner forteller at det kan høres flere skuddsalver.

Dayah Hotel er populært og besøkes hyppig av forretningsfolk, politikere og offentlige ansatte.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal et titalls mennesker, også parlamentsmedlemmer, ha oppholdt seg på hotellet da det ble angrepet onsdag morgen.