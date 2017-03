Første gang siden de tok Krim: Nå reiser Brende til Russland

Brått er det blitt en helt annen tone mellom Norge og Russland. Onsdag møtes utenriksministrene Børge Brende og Sergei Lavrov i Arkhangelsk, og nå varsler Brende at han trolig reiser til Russland igjen i juni.

Siden uroen i Ukraina startet i 2014, har det vært helt uaktuelt for en norsk utenriksminister å besøke Russland.

Men ikke nå lenger.

Onsdag og torsdag deltar den norske utenriksministeren på en konferanse om arktisk fremtid i den russiske byen Arkhangelsk. President Vladimir Putin kommer, og det er varslet at han først skal besøke Frans Josefs land, som ligger Russlands sektor av Arktis.

Brende bekrefter nå overfor VG at det er avtalt et eget møte mellom ham og Putins utenriksminister, Sergei Lavrov, i Arkhangelsk.

Har samarbeidet videre



– Det aller meste av det direkte samarbeidet mellom Norge og Russland er blitt videreført gjennom årene med sanksjoner. Når jeg møter Lavrov i Arkhangelsk på onsdag, har vi mye å snakke om, sier Brende.

– Hva vil du ta opp med russerne?

– Vi skal styrke samarbeidet om fiskeriforvaltning, atomsikkerhet, kystvakt, grensevakt, søk og redning, og vi skal opprettholde den gode kontakten vi har på politisk nivå mellom de to landene, sier Brende til VG foran Russland-besøket.

Om kort tid reiser næringsminister Monica Meland (H) til Moskva, hvor den økonomiske kommisjonen mellom Norge og Russland skal ha sitt første møte siden Krim-krisen. Dette er arenaen hvor handels og næringslivssamarbeid diskuteres.

Dette skjer knapt to måneder etter at Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (VGF) ble nektet visum til Russland, og den russiske ambassaden i Oslo gikk til hardt angrep på norsk politikk mot Russland,

Andreev til sommeren?



Så er det enda et besøk på gang:

– I juni er det 20 år siden Norge startet samarbeidet med Russland om sikring av atomavfall og opprydding i Andreev-bukta i nord. I den forbindelse er jeg invitert til et nytt besøk, og vi overveier nå om jeg skal takke ja. Dette har vært et svært viktig arbeid i vår interesse, og nå skal den videre uttransporten starte snart, sier Brende.

Ble invitert



– Hva er det som har skjedd, og som gjør at du nå er klar til å reise til Russland?

– Jeg er blitt invitert til Arkhangelsk, svarer Brende.

– Men sanksjonene og den harde tonen mellom NATO og Russland har åpenbart hindret mye samarbeid?

–Sanksjonene er ikke et bilateralt spørsmål, bare mellom Norge og Russland, sier han.

– Norge har vært en del av en felles europeisk reaksjon på russiske folkerettsbrudd. Men i tillegg til det har vi en del berøringspunkter med Russland som mange andre land slipper å forholde seg til. Ikke minst har vi en felles grense med Russland, legger Brende til.

Krevende saker



– Og nå er tiden inne til å myke opp forholdet?

– Man må huske at Russland og Norge har løst flere krevende saker de siste årene. Vi fikk stoppet asylstrømmen over Storskog, det var en av de vanskeligste sakene med Russland på flere tiår, sier Brende.

Ny varslingsavtale

Brende nevner flere eksempler på samarbeid:

– Vi har fått på plass en ny varslingsavtale om atomutslipp, og har oppnådd viktig enighet om utvidelse av grenseboeravtalen, til også å omfatte Neiden. Så er det altså flere møter på gang på politisk nivå, sier utenriksministeren,

Onsdag kveld har Lavrov invitert Brende på en arbeidsmiddag sammen med utenriksministrene også fra Sverige, Danmark og Island. Her vil det bli samtaler om internasjonale spørsmål, som kampen mot IS, og om Syrkia og Ukraina.

Fortsatt mindre kontakt enn før

Arild Moe, Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institut,sier at det er flere tegn til at det gjenopptas en del kontakter på regjeringsnivå mellom de to landene, selv om det ikke har vært noe forbud mot det.

– Nå ligger forholdene mer til rette for å opprette mer kontakt igjen, sier han til VG.

– Det er flere europeiske land som finner det nødvendig og ønskelig å gjenoppta kontakten på et høyere politisk nivå med Russland, men det er ingen dramatisk endring. Hovedtrekket er at sanksjonene etter Krim opprettholdes. Norge har fortsatt langt mindre kontakt på regjeringsnivå med Russland enn man hadde i tiden før 2012, sier han.

Han påpeker at det er Russland som føler seg isolert og utestengt.

– De ønsker at samarbeid og samtaler skal gå så normalt som mulig. De har uttalt at de ønsker samarbeid på alle mulig områder.