Ernas motkrav til Trump: USA må bruke mer på bistand

MÜNCHEN (VG) – USA gjør ikke nok på bistandssiden, sier statsminister Erna Solberg (H). Uttalelsen er et svar på president Donald Trumps skjerpede krav om at NATO-landene må nå to-prosent målet innen 2024.

– Amerikanerne burde bruke mer penger på å bidra til økonomisk utvikling i land rundt omkring. Vi mener at alle land bør nå FNs mål om 0,7 prosent til utvikling, sier Erna Solberg til VG.

Norge bruker en prosent av BNP til bistand, og den norske statsministeren mener at FNs oppfordring om et konkret bistandsmål er et mål nummer to som landene må ta på alvor.

Merkel: Bistand bør regnes inn



Lørdag morgen gikk den tyske forbundskansleren Angela Merkel på scenen på den store sikkerhetskonferansen i München og sa at penger til bistand i svake stater, til FN og til andre formål som øker sikkerheten, bør regnes inn når NATO beregner landenes innsats opp til to prosent av BNP i 2024.

Samtidig ba hun USA og andre å styrke internasjonale organisasjoner som FN fordi det er viktig at verdens land står mest mulig sammen, i stedet for å utfordre denne formen for samarbeid slik Trump har gjort

– Jeg er overbevist om at vi er sterke sammen om vi handler sammen, sa Merkel.



Sikkerhet og utvikling henger sammen



Erna Solberg er enig med Merkel et stykke på vei, men er ikke med på at dette kan erstatte mer satsing på forsvar:

– Det å skape jobber i Afrika bidrar til økonomisk utvikling, noe som igjen bidrar til mer sikkerhet i vår egen region. Men det skal ikke være til forkleinelse for å bruke mer penger til bistand. Vi vil også jobbe mer konfliktforebyggende i vår bistand. Sikkerhet og utvikling henger samen, men vi trenger også forsvar. og økte forsvarsbevilgninger, sier Solberg.

USA skjerper kravet

Donald Trump sendte sin visepresident Mike Pence til München for å gi de første signalene til Europa om at han står inne for NATO-forpliktelsene:

– President Trump har bedt meg forsikre dere om at USA vil stå fast i sin støtte til NATO og det tranatlanstiske samarbeidet, sa Pence.

Men visepresidenten skjerpet tonen i kravet om mer penger til forsvar, og sa at toprosentmålet skal tolkes helt bokstavelig:

– Mange land mangler et troverdig veikart for å oppfylle dette løftet, sa Pence.

– Løftet har vært uoppfylt for lenge. Det undergraver selve fundamentet for alliansen vår, la han til.

Norge gjør nok

Erna Solberg sier at Norge ikke føler seg truffet at denne amerikanske kritikken.

Hun vil reise til NATO-toppmøtet i Brussel i mai, når Trump vil møte de andre stats- og regjeringssjefen for første gang, og ta med forliksavtalen om Forsvarets langtidsplan som regjeringspartiene gikk sammen om med KrF og Ap i fjor høst.

– Vi skal leve etter den planen vi har lagt. Et bredt flertall har stilt seg bak en opptrappingsplan for Forsvaret. Den planen er i tråd med det vi vedtok i Cardiff, sier Solberg.

Det var i Cardiff i 2014 at NATO-landene vedtok å strekke seg mot målet om å bruke to prosent av BNP til forsvar innen 10 år.

Ekstremt stor opptrapping



Selv om forsvarssjefen har fått i oppdrag å lede en landmaktstudie som skal forme Hæren og Heimevernet for fremtiden, avviser Solberg at det blir lagt mer penger inn i det norske forsvaret enn det som er vedtatt nå:

– Investeringene i Hæren er lagt inn, men de er ikke fordelt ut. Det er ikke lagt opp til nye økonomiske uttelling. Dette er en ekstremt stor opptrapping, som vi får ros for internasjonalt, sier Solberg.

– Hva vil skje hvis NATO-landene ikke bår toprosentmålet?

– Jeg tror at landene kommer til å vise vei oppover, NATO vil stå styrket fremover, selv om alle landene ikke når målet om to prosent, svarer statsministeren.

