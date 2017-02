Erna fyller opp der Trump kutter

MÜNCHEN (VG) Der Donald Trump kutter i støtte til abortveiledning og kvinnehelse, lover statsminister Erna Solberg (H) å fylle på med norske penger.

– Vi mener at kvinner har kontroll over sin egen kropp og ikke får barn for tidlig, er ekstremt viktig for å fremme kvinners likestilling. Så når et land kutter, forsøker vi å fylle opp, sier Solberg til VG.

I sin aller første presidentordre, på første arbeidsdag som USAs president, bestemte Trump seg for å kutte støtten til organisasjoner som fremmer abort.

Legger inn 85 millioner



Under sikkerhetskonferansen i München vil FNs nye generalsekretær António Guterres få nyheten:

Den norske regjeringen styrker nå satsingen på familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner, sammenliknet med 2016.

Erna Solberg viser til at republikanerne gjorde det samme kuttet under president George W. Bush:

– Vi kan ikke fylle opp hver gang noen kutter, men her ønsker vi å følge opp fordi dette er et formål som alltid har vært en viktig del av norsk bistand, sier statsministeren.

– I Norge har vi alltid vært opptatt av å støtte opp om kvinners helse, legger hun til.

Bruker en milliard



Utenriksminister Børge Brende (H) sier at Norge vil sende pengene gjennom de kanalene som fungerer best:

– Norge bruker fra før en milliard kroner på kvinners helse. Så vil vi løpende vurdere om vi skal ytterligere styrke dette viktige området.

2. mars skal det være en donorkonferanse i Brussel hvor formålet er å samle inn penger til kvinnehelse, og understøtte blant annet opplæring i bruk prevensjon.

