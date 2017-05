Erna ber om møte med Trump i juli

BRUSSEL (VG) Norske diplomater jobber nå for å sette opp et møte mellom statsminister Erna Solberg (H) og USAs president Donald Trump når de er på samme møte i Tyskland i sommer.



Kilder i regjeringssystemet bekrefter overfor VG at Erna Solberg ønsker et slikt møte når begge deltar på forbundskansler Angela Merkels G20-toppmøte i Hamburg 7. og 8.juli.



Kveldens NATO-toppmøte i Brussel er Erna Solbergs første sjanse til å hilse på Donald Trump. Men 26 andre stats- og regjeringssjefer vil også ha oppmerksomhet fra den amerikanske presidenten, så sjansen for å få mer enn et håndtrykk i vrimmelen av NATO-toppledere vurderes som liten.

To dager i Hamburg



NATO-toppmøtet samler lederne i bare noen ettermiddagstimer, og rammen for den formelle, lukkede arbeidsmiddagen er tre timer.

Møtet i Hamburg i juli varer i to dager, og det er færre toppledere der, trolig mellom 20 og 25 på stats- og regjeringssjefnivå. Kildene presiserer imidlertid at noe møte mellom Trump og Solberg langtfra er bekreftet, og at det uansett ikke lan bli noe langt møte.

Kø til Det hvite hus



Mens europeiske ledere har stilt seg i kø for å komme til Trump i Det hvite hus, har den norske statsministeren Erna Solberg (H) ikke meldt inn ønsker om et slik besøk i vår.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen har allerede vært hos Trump i Det hvite hus. Theresa May og Angela Merkel har også vært hos den nye sjefen i Washington gjennom noen hektiske vårmåneder siden Trump overtok i januar.

Og med det norske stortingsvalget drøyt tre måneder fram, skal det nå være Erna Solbergs vurdering at det er for sent å planlegge en reise til Washington, i forhold til valget.

Viktigere med Mattis og Tillerson

I det norske regjeringssystemet har man tenkt helt annerledes for å knytte tettest mulig kontakt med den nye amerikanske administrasjonen med den hensikt å fremme norske interesser, ifølge VGs opplysninger.

Sentrale kilder i og rundt regjeringen sier at det var langt viktigere for utenriksminister Børge Brende (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) å bygge nære relasjoner til sine amerikanske kolleger, Rex Tillerson og James Mattis.

Onsdag i forrige uke var i så måte - ja nettopp - 17.mai og julaften på en gang for de som har jobbet mest intenst for å få gehør for norske interesser hos Trumps sikkerhetspolitiske toppfolk.

17.mai-møte



På den norske nasjonaldagen ble den norske forsvarsministeren tatt imot i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon av sin amerikanske kollega James Mattis.

Kontakten mellom de to startet på Mattis sitt første NATO-møte i februar, og allerede på sikkerhetskonferansen i Munchen helgen etter hadde de sitt første formelle møte.

Over de siste månedene har også Tillerson og Brende møttes flere ganger.

Norge yter nok



Kildene sier at Erna Solberg nå kan reise til NATO-toppmøtet i Brussel med lave skuldre, selv om den norske langtidsplanen for Forsvaret langtfra når NATOs felles to prosent-mål innen 2024.

– Forholdet mellom Norge og USA har nok ikke vært så nært og skyfritt siden Kristin Krohn Devolds tette relasjon med Donald Rumsfeld for 12-15 år siden, sier en sentral kilde.

I den grad man i Oslo var nervøse for at Norge ville bli «straffet» av USA for dette, så er faren over, i alle fall på kort sikt.

Godt mottatt i Pentagon



Ifølge rapportene hjem etter Søreides USA-besøk, er Trumps sikkerhetspolitiske team strålende fornøyd med den norske langtidsplanen for Forsvaret:

** Amerikanerne liker fremfor alt at Norge kjøper kampfly og P8 Poseidon overvåkningsfly fra USA.

** De applauderer den norske opptrappingen av etterretningstjenesten, spesielt øynene og ørene mot Russland i nord.

** Og de er dypt takknemlige for at marinesoldater kan trene ut fra Værnes i år, og har allerede kommet med sterke ønsker om at denne roterende stasjoneringen kan fortsette i årene som kommer.

For få nordmenn



«Det eneste problemet med nordmenn er at det er for få av dere», sa den amerikanske forsvarsministeren før møtet med sin norske kollega.

Det som bekymrer folk i regjeringssystemet som jobber tett med USA og NATO, er Trumps dalende interesse for å jobbe gjennom flernasjonale organisasjoner, men heller bygge sterkere relasjoner direkte til enkelt-land, får VG opplyst,

Moderere forpliktelser



Trusselen fra Mattis i NATO i februar om at USA ville «moderere sine forpliktelser» overfor land som ikke er med og bærer den felles forsvarsbyrden, er blitt mottatt med største alvor i alle NATO-landenes hovedsteder.

Det er derfor en viss spenning knyttet til om Trump vil gjenta denne trusselen overfor NATO torsdag kveld i Brussel.

Erna Solberg var opptatt på Festspillene i Bergen onsdag ettermiddag og kunne derfor ikke kommentere VGs opplysninger.

Alltid nyttig



«USA er Norges nærmeste allierte, og det vil alltid ha stor betydning og være nyttig for en statsminister å møte den amerikanske presidenten, enten i Det hvite hus eller i andre sammenhenger», skriver kommunikasjonssjef Trude Måseide ved Statsministerens kontor i en tekstmelding til VG.

«Statsministeren ser fram til å møte president Trump på NATO-møtet nå i mai, og på G20-møtet i juli», legger Måseide til.

