Hungersnød i deler av Sør-Sudan

FN har erklært hungersnød i flere områder i Sør-Sudan, der tusenvis av barn risikerer å dø hvis de ikke får hjelp innen kort tid.

Jeremy Hopkins, leder for Verdens barnefond (UNICEF) i Sør -Sudan, opplyser at over 250 000 barn er alvorlig underernært, og at mange risikerer å sulte i hjel hvis hjelpen uteblir.

Både Sør-Sudans regjering og tre FN-organisasjoner erklærte mandag at 100 000 mennesker er rammet av hungersnød i to fylker i delstaten Unity. Hungersnøden kan spre seg til ytterligere 1 million mennesker som ifølge FN er på grensen til å oppleve sult.

Katastrofen er et resultat av borgerkrigen som har herjet landet i tre år, kombinert med en dyp økonomisk krise som har rammet det østafrikanske landet hardt.

Sivilbefolkningen er avhengig av å spise planter de finner og fisk de fanger selv, framholder Serge Tissot, leder for FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) i Sør-Sudan.

– Vår verste frykt er blitt virkelighet, sier han.

Brende i Sør-Sudan i oktober: Kan ende i hungersnød

Trenger penger

FN ber nå verdenssamfunnet om umiddelbar økonomisk hjelp for å hindre massiv sultedød.

Hvis ingenting gjøres, risikerer om lag 5,5 millioner mennesker, eller om lag halvparten av Sør-Sudans befolkning, å bli rammet av alvorlig og livsfarlig mat-usikkerhet i løpet av de neste månedene. Nesten tre av fire husholdninger opplever allerede matmangel.

FN understreker at krisen er menneskeskapt. Ifølge anonyme FN-kilder er sulten i noen tilfeller en konsekvens av at president Salva Kiir hindrer mathjelp til enkelte områder.

Advarselen mandag er den andre fra FN på en knapp uke. I midten av februar varslet FN at faren for en sultkatastrofe er overhengende, og at behovene er "uten sidestykke".

Slår sultalarm: 30 millioner truet av matkrise etter ekstremtørke

En sørsudansk gutt får målt overarmen for å fastslå om han er underernært. Bildet ble tatt i oktober i fjor. Mandag erklærte ter FN-organisasjoner og landets regjering hungersnød i to av landets fylker. Foto: KATE HOLT / UNICEF VIA AP / NTB SCANPIX

Akutt underernæring

Hungersnød er det høyeste nivået på en skala som går fra 1-5, og som definerer graden av matmangel. Begrepet blir kun brukt når over 30 prosent av barna lider av akutt underernæring, og minst fire barn per 10 000 barn dør av sult hver dag, ifølge BBC.

Sør-Sudan har også tidligere opplevd sult, blant annet under uavhengighetskrigen fra Sudan i 1998. Da døde minst 70 000 mennesker som følge av matmangel, muligens hundretusener.

Samtidig som sultedøden truer i Sør-Sudan, er det stor fare for matmangel i andre land i Afrika og Midtøsten, som Nigeria, Somalia og Jemen.

Les mer: Her er det verst for barn å vokse opp

Ekstrem tørke

Bakgrunnen for krisen er svært kompleks. I det østlige og sørlige Afrika hersker en ekstrem tørke som gjør det umulig å dyrke mat. Flere av landene herjes også av væpnede konflikter, som driver folk på flukt og gjør det umulig å beholde levebrødet.

Ser man verden under ett, er også situasjonen mer alvorlig enn på lenge. Så mange som 70 millioner mennesker i 45 land risikerer i år å mangle så mye mat at de ikke vil klare seg uten nødhjelp, ifølge Ritzau.

– Det er en meget giftig cocktail av naturlige fenomener og konflikter. Vi har ikke på noe tidspunkt tidligere i historien sett en så geografisk spredt risiko for hungersnød som vi gjør nå, sier generalsekretær Danmark Røde Kors, Anders Ladekarl, til det danske nyhetsbyrået.