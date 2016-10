Hilde Frafjord Johnson forhindret massakre i Sør-Sudan: – Jeg gjorde det rette

16. desember 2013, tidlig på morgenen: Desperate mennesker i tusentall strømmer til FNs hovedbase i den sørsudanske hovedstaden Juba.

Sør-Sudan **Ble selvstendig 9. juli 2011 etter en 22 år lang borgerkrig mot Sudan som endte med en fredsavtale i 2005. **I 2013 ga president Salva Kiir visepresident Riek Machar sparken etter en langvarig maktkamp. I desember eksploderte maktkampen i voldelig konflikt. De to lederne mobiliserte sine respektive folkegrupper, dinka og nuer, til kamp mot hverandre. **Titusenvis er drept og 2,5 millioner drevet på flukt under borgerkrigen. Over 6 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp. **Kiir og Machar undertegnet en fredsavtale i august i 2015, som innebar at Machar skulle gjeninnsettes som visepresident. I sommer skar samarbeidet seg på nytt, nye kamper brøt ut, Machar flyktet utenlands og titusener er igjen drevet på flukt. Kilde: NTB

En norsk kvinne står overfor valget om hun skal åpne portene, eller om hun skal overlate til sørsudanske myndighetene å hindre massakren som er i emning.

– Halv åtte på morgenen ba jeg våre sikkerhetsansvarlige om å åpne FNs baser over hele landet, og ta imot alle som søkte beskyttelse, uansett hvilken stamme de tilhørte. Her var det et spørsmål om liv eller død og massakrering av sivilbefolkningen var allerede i gang, forteller Hilde Frafjord Johnson til VG.

Hun var som generalsekretærens spesialrepresentant til Sør-Sudan, FNs hovedansvarlige i verdens yngste nasjon. Personlig tok hun en stor risiko ved å handle som hun gjorde. Fra å kunne rusle fritt rundt i Juba, måtte hun følges av livvakter overalt hvor hun oppholdt seg.

– Avgjørelsen jeg tok førte til en betraktelig økt spenning mellom FN og regjeringen. Det kom til store demonstrasjoner og ekle personangrep på meg, noe jeg måtte heve meg over. Også i ettertid kan jeg si at jeg gjorde det rette. Hvordan skulle jeg kunne se meg selv i speilet om jeg ikke hadde tatt den avgjørelsen? sier Johnson.

Vel tilbake i Norge, og nå som generalsekretær i Kristelig Folkeparti, har hun skrevet boken «Den vanskelige freden». Om hva som gikk galt i Sør-Sudan og hvorfor så mange andre fredsprosesser slår feil.

Johnson hevder i boken at nesten halvparten av alle fredsavtaler etter en borgerkrig, ender i en ny krig.

– Antallet borgerkriger etter 2007 har økt betydelig og jeg ønsker å ta opp hvor viktig det er at vi tenker nytt og annerledes om fredsprosesser, sier hun.

BLE TRUET: Etter at borgerkrigen på ny brøt ut i Sør Sudan i 2013, måtte FNs daværende Spesialrepresentant for Sør-Sudan, Hilde Frafjord Johnson, beskyttes av livvakter døgnet rundt. Hun ble offer for en svertekampanje fra myndighetene. Åtte år tidligere var hun sentral i fredsforhandlingene som endte med at Sør Sudan ble en egen stat. Foto: RUNE THOMAS EGE/VG

Sammen med blant andre USAs daværende utenriksminister, Colin Powell spilte Hilde Frafjord Johnson en viktig rolle for at det kom til en fredsavtale mellom Sudan og Sør Sudan i januar i 2005.

Hun var da utviklingsminister i Bondeviks andre regjering. Åtte år etter, ble hun beskyldt for å stå bak drap og våpensmugling forut for at Sør Sudan ble kastet ut i en ny borgerkrig.

Som FNs spesialrepresentant for Sør Sudan fulgte Hilde Frafjord Johnson utviklingen som førte til at ulike fraksjoner rundt president Salva Kiir og visepresident Riek Machar, tok til våpen og en sanseløs bølge av vold og massakrer brøt ut i desember 2013.

- Kunne gjort mer

MARS: Rasende demonstranter tar til gatene i Juba. Målet: Hilde Frafjord Johnson og FN-styrken UNMISS. Foto: NTB SCANPIX

– Kunne du selv har gjort mer for å hindre at utviklingen i Sør Sudan tok en slik dramatisk vending? Du deltok i fredsprosessen i 2005 og du satt var FNs spesialrepresentant da en ny borgerkrig brøt ut i Sør Sudan.

– Ja, det internasjonale samfunn og jeg kunne sikkert ha gjort mer. Vi så hva som var i emning, og derfor prøvde jeg, halvannet år før krisen satte inn, å få alle fem topplederne til å diskutere reformer og uenighetene i lederskapet. Men ingenting ble gjort. Jeg prøvde å få inn ledere i regionen, men sør sudanerne ville ordne opp på egen hånd. Og FN hadde ikke soldater mange nok til å hindre massakrene i Juba.

– Men ansvaret for borgerkrigen, at den ble intensivert og den fortvilte situasjonen vi ser i dag, hviler utelukkende på de to lederne Salva Kiir og Riek Machar. De kunne ha stoppet den hensynsløse krigen for lenge siden. De valgte å la være, sier Hilde Frafjord Johnson.

FORHINDRET MASSAKRE: Hilde Frafjord Johnson er beskyldt for å ha medvirket til borgerkrigen i Sør Sudan. - Boken jeg har skrevet er blant annet, min versjon av hva som gikk galt i Sør Sudan, og hvorfor så mange andre fredsprosesser bryter sammen og ender i ny krig, sier hun til VG. Foto: HARALD BERG SÆVEREID/VG