Britisk minister: Volden i Sør-Sudan er folkemord

Storbritannias utviklingsminister Priti Patel mener volden i Sør-Sudan utgjør folkemord. Utenriksminister Børge Brende sier situasjonen er svært kritisk.

Det var i et intervju med nyhetsbyrået AP at Patel torsdag stemplet overgrepene i Sør-Sudan som folkemord. Den britiske ministeren advarte mot massakre, brent jord-taktikk og en «avskyelig og inhuman situasjon».

– Landsbyer blir brent, kvinner blir voldtatt og mat blir brukt som et våpen, sa den britiske ministeren.

Norge bruker ikke begrepet folkemord, men utenriksminister Børge Brende advarer om økt mobilisering langs etniske skillelinjer.

– Situasjonen i Sør-Sudan er svært kritisk. Et meget høyt antall mennesker har blitt drept siden konflikten begynte, og vi er svært bekymret over den etniske dimensjonen, sier utenriksminister Børge Brende til VG.

Målrettede drap på grunn av etnisitet



Senest i mars advarte FN mot tendenser til etnisk rensing i Sør-Sudan. De påpeker at minst syv ledere i det sivile og militære lederskapet de siste månedene har sagt opp i protest mot regjeringens retning på etnisitet, stammetilhørighet og ønske om fred.

– I et av disse oppsigelsesbrevene ble «etnisk rensking» beskrevet som en del av regjeringens praksis. Dette er anklager som kommer fra folk på innsiden, sier Yasmin Sooka, som leder FNs kommisjon for menneskerettigheter i Sør-Sudan.

En kvinne hviler på en klinikk drevet av Leger uten grenser inne på en UNMISS-base i Bentiu, den 23. mars i år. Foto: Siegfried Modola , Reuters

I desember 2013 anklaget president Salva Kiir, som er dinka, sin visepresident Riek Machar, som er nuer, for et kuppforsøk. I konflikten som fulgte har de begge mobilisert sine respektive folkegrupper mot hverandre.

– Våre rapporter gjør det klart at regjeringen, og styrker som støtter regjeringen, målrettet og med overlegg har gått etter sørsudanske sivile på bakgrunn av deres etnisitet, slår Sooka fast. Hun sier at omfanget av seksuelle overgrep i landet er så skrekkelige at konsekvensene ved ikke å handle er utenkelige.



– Det er stammebasert, det er så absolutt stammebasert, og med den bakgrunnen er det folkemord, var den britiske utviklingsministerens beskjed til nyhetsbyrået AP.

Ber om press mot landets ledelse



En annen FN-rapport fra mars slår ifølge nyhetsbyrået AP fast at Sør-Sudans regjering bruker oljepenger på våpen mens landet er på vei inn i en sultkatastrofe.

Utenriksminister Børge Brende mener innføringen av et våpenembargo mot Sør-Sudan er på overtid.«Norge har lenge ment at FNs sikkerhetsråd må innføre målrettede økonomiske sanksjoner mot dem som hindrer fredsprosessen», skrev Brende nylig i et innlegg i Aftenposten.

Norge oppfordrer alle land til å stemme for et våpenembargo og målrettede økonomiske sanksjoner.

– Det viktigst nå er at det internasjonale samfunnet utøver samlet og økt press mot landets ledelse for å få til umiddelbar våpenhvile, og en slutt på den omfattende volden og drap av sivile, sier Brende til VG.



