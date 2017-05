Vil ikke ha Trumps raketter

SEONGJU (VG) De overlevde sult og Korea-krigen. De kan ikke lese og skrive. De har aldri demonstrert før, men nå har de to venninnene på 90 og 93 år fått nok.

De stabber seg opp på barrikadene, og kjemper mot rakettskjoldet USA har plassert i den lille landsbyen deres.

– Den amerikanske presidenten kan ta rakettene sine med seg hjem. Vi vil ikke ha dem her, sier 90 år gamle Jang Kyung-soom, den taleføre av de to venninnene.

Den tre år eldre Sung Young-nahk er mer opptatt av å drepe fluer, men nikker når det blir snakk om Thaad-rakettene, et av de mest sofistikerte våpensystemene som er laget. I prinsippet skal rakettskjoldet kunne ødelegge Nord-Koreas atomraketter 15 kilometer oppe mot atmosfæren.

DEMONSTRANTER: Jang Kyung-soom(t.v.) og Sung Young-nahk, slapper av og vasker opp mellom slagene. Hverdagen for de to voksne jentene er blitt snudd helt om etter at de amerikanske anti-rakettsystemet ble plassert i utkanten av landsbyen deres. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Landsbyen forvandlet

Over natten ble den søvnige lille sørkoranske landsbyen, Seongju, med sine 174 innbyggere forvandlet til et midtpunkt i det mange frykter kan bli en atomkrig på koreahalvøya, om Nord-Koreas leder skulle gjøre alvor av sine trusler.

– Det er en snedig plan USA har lagt. Rakettskjold er utplassert rundt den amerikanske basen på Guam, i Japan og nå her i denne lille landsbyen i Sør-Korea. Et såkalt triangel som ikke tjener noen andres interesse enn amerikanske, sier buddistpastoren, Kim Seon-myeong (52).

Medlemmer av hans lille menighet, er en av de mer enn 100 ulike bevegelsene, religiøse- og frivillige som har protestert og demonstrert mot rakettskjoldet helt siden planene ble lagt for snart ett år siden.

Det påstås at beslutningen om å utplasserte atomrakettskjoldet ble gjort av den avsatte president Park Geun-hyes regjering, uten av det sørkoreanske folket eller politikerne visste om det. Den nyvalgte presidenten, Moon Jae-in, sier at han vil ta beslutningen opp til en ny vurdering.

IDYLLEN FORSVANT: – Det er oppkvikkende å være sammen med slike engasjerte ungdommer som vil redde landet vårt, sier Jang Kyung-soom. 93-åringen imponerer ved å være blant de mang demonstrantene som ikke ønsker det amerikanske rakettskjoldet bort fra Seongju. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

– Poenget er at da er det for sent. Skjoldet er klart til bruk. Det verste er at det amerikanske rakettskjoldet ikke er ment til å forsvare Sør-Korea. Eventuelle raketter fra Nord-Korea vil gå for høyt til å være noe forsvar for innbyggerne i Seoul, slik det blir sagt. Hele opplegget er grunnlovsstridig, og vi gir oss ikke før våpensystemet blir lagt ned og flyttet herfra, sier pastor Kim Seon-myeong.

Vil bare leve i fred

– Det eneste vi ønsker er å leve de fredfylte livene vi har gjort så lenge jeg kan huske. Vi var fattige, men vi har aldri vært i større fare enn nå. Ikke en gang da Korea-krigen pågikk, sier 90 år gamle Jang Kyung-soom.

Hun er klokkeklar i hodet og lett til beins, og setter pris på alle de unge menneskene som har dukket opp i landsbyen.

NATTVERD: Flere religøse grupper deltar i demonstrasjonene. Ved denne katolske messen kan tilhørerne gå til nattverd. – Motstanden mot Thaad går på tvers av religion og politiske skillelinjer, sier buddist-pastoren, Kim Seon-myaong til VG. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

– All den tungtrafikken av militære lastebiler og store helikoptre som flyr fram og tilbake flere ganger i timen, ødelegger miljøet her. Jeg er sint på amerikanerne som kommer hit og tar seg til rette, jeg har alltid trodd vi var venner med dem, sier hun.

Jang Kyung-soom bedyrer at hun aldri har interessert seg for politikk, aldri forstått seg på det som foregår utenfor landsbyen. Som analfabet vet hun ikke hva som står i avisene. Dagene går med til å dyrke ris på den vesle jordlappen utenfor huset, og så ser hun på tv.

Nå har Jan Kyung-soom fått en ny krig i fanget. Nå kjemper hun kampen for at landsbyen skal unngå å bli et mål for nordkoreanske atomraketter.

STÅR SAMMEN: Mer enn 100 ulike bevegelser, religiøse- og frivillige, har i over 300 dager protestert og demonstrert mot rakettskjoldet helt siden planene om å utplassere det avanserte rakettskjoldet, Thaad, ble lagt av USA og Sør-Korea. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

– Oppkvikkende



– Jeg må innrømme at jeg ikke helt forstår hvorfor det er blitt slik. USA hjalp oss, men nå utplasser de farlige våpen noen hundre meter fra huset mitt. Det var ikke slik jeg ville tilbringe de siste årene mine, med våpen, raketter, demonstrasjoner og fare for en krig som ingen av oss vil overleve, sier hun.

– Likevel er det oppkvikkende å være sammen med slike engasjerte ungdommer som vil redde lande vårt, sier Jang Kyung-soom, tar sin 93 år gamle venninne, Sung Young-nahk under armen. Sammen stabber de bort til de andre demonstrantene.

Så vinker Jang oss tilbake og sier:

– Jeg er mer redd for krig nå, enn jeg var for 67 år siden.

SKJOLD: Amerikanske soldater har installert ant-rakettforsvarssystemet Thaad på en golfbane i Seongju i Sør-Korea. Det har ført til storte protester, både blant lokalbefokningen og hundretusener av andre sør-koreanere. Mange mener skjoldet kun tjener amerikanske interesser. Foto: Young Ho , Mail daily News paper, Sipausa, NTB SCANPIX