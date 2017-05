Valgdagsmålinger i presidentvalget i Sør-Korea: Klar seier til Moon Jae-in

SEOUL (VG) Valgdagsmålinger i presidentvalget i Sør-Korea viser at Moon Jae-in vinner med rundt 40 prosent av stemmene.

Nærmeste utfordrer ligger rundt 23 prosent.

Jae-in har lovet å skaffe til veie 810.000 nye jobber, legge fram en økonomisk reformpakke og sørge for at naboen i Nord-Korea holder seg i ro.

Det er i hovedsak grunnene til at et flertall av sørkoreanerne velger Moon Jae-in til sin nye president.

Det var jubel i gatene og på kafeer da valgresultatet ble kjent før midnatt tirsdag, men det var langt i fra noen euforisk stemning.

I et økonomisk hardt presset land, med et broderfolk over grensen i nord hvor lederen, Kim Jong-un, liker å true med atomangrep, er det mer en følelse av oppgitthet med et lite snev av optimisme som preger sørkoreanerne.

Likevel var valgdeltakelsen stor, nærmere 60 prosent av stemmeberettigete møtte opp, ifølge BBC. I 2012 var bare 45 prosent. Den store valgdeltakelsen bærer bud om stor vilje for å få en president på plass. En som kan styre landet. Sør-Korea har vært i et politisk vakuum etter at president Park Geun-hye falt i unåde og ble fratatt presidentembedet.



Les VGs reportasje fra Sør-Korea: Moon Jae-in er mannen som vil forsøke å snakke med Kim Jong-un

STEMTE: Jung Hyun-joo hadde med seg hele familien da hun avla sin stemme under presidentvalget i Sør-Korea med minstejenta på armen. Jung avslørte at hun ikke hadde stemt på Moon Jae-in. - Uansett håper jeg vi får en bedre hverdag enn den vi har i dag, sier hun. Foto: HELGE MIKALSEN/VG

Få landet på fote



– Vi stemte ikke på Moon Jae-in, men det spiller egentlig ingen rolle at det blir han eller vår mann, Ahn Cheol-soo. Vi ber og håper på at den nye presidenten kan sørge for at folk får seg jobber og at han setter fart på landet, sier Jung Hyun-joo (36). Hun og ektemannen, Kim Hyun-bok (42) tok med seg de to barna, Kenn-ho (4) og Joo-ah (2), da de avga sine stemmer i valglokalet på Oryn High School.

– Vi har hatt en konservativ regjering i ni år, se hvor den har brakt oss. Situasjonen med Nord-Korea er blitt verre, all kontakt er brutt og vi snakker ikke med Pyongyang lenger. Moon Jae-in er en demokrat og har satt seg fore å få fart på økonomien. Skaffe jobber. Han vil i hvert fall gjøre det han kan for å få Sør-Korea på fote, sier lærerstudenten Jeong Jun-hee til VG.

Korrupsjonsskandalen, som førte til at den forrige presidenten, Park Geun-hye (65), ble avsatt og bokstavelig talt jaget ut presidentresidensen, Det blå huset, har satt sitt preg på Sør-Korea, et land med 48 millioner innbyggere.

Park Geun-hye vokste opp i Det blå huset da hennes far, diktatoren Park Chung-hee styrte Sør-Korea med jernhånd fra 1963 til 1979. Geun-hye kunne igjen flytte inn i da hun selv ble valgt til Sør-Koreas president i 2012. Men et halvt år før hennes presidentperiode utløp, ble hun avsatt og arrestert.

VG i Nord-Korea: Jubel når rakettene fyres av

Sitter fengslet



En liten fengselscelle og den samme enkle maten som de andre innsatte får, er i dag den forsmedelige hverdagen til kvinnen som i hele sitt liv har levd på toppen i det sørkoreanske samfunnet.

Hun er den første valgte presidenten som blir sparket og stilt for riksrett. Blir Park Geun-hye dømt, kan hun risikere å sitte i fengsel resten av livet.

På 1990-tallet var Sør-Korea blant de «asiatiske tigrene», med en blomstrende økonomi og en industri som eksporterte biler, store tankskip og elektroniske artikler til land i regionen, Europa og USA.

Samsung, Hyundai, Lotte Group ble kjente navn over hele verden. Sør-Korea ble et symbol på effektivitet og billig kvalitet. Hundretusener av sørkoreanere har eksempelvis vært knyttet til Samsung-imperiet, nærmest fra vugge til grav.

De familiedrevne forretningsimperiene i Sør-Korea, såkalte Chaebols, er grunnpilarene i den sørkoreanske økonomien.

De fem største, med Samsung i spissen, utgjør over halvparten av landets bruttonasjonalprodukt, hvorav Samsung alene står for 20 prosent. Dette har blitt gjentatt gjennom hele valgkampen, og den nye presidenten Moon Jae-in har lovet å reformere og redusere den økonomiske og politiske makten disse familiene besitter.

Industrigigantene



– Koseforholdet mellom den politiske eliten og industrigigantene skal det bli slutt på, har Moon Jae-in lovet velgerne.

– Det er blitt prøvd før, uten at man har lykkes. Problemet nå er at folk mister jobber fordi chabolene skviser små- og mellomstore bedrifter, som igjen må si opp folk. Hvordan man skal forandre på dette systemet, uten samtidig å sette den økonomiske utviklingen i fare, det har ingen gitt et godt svar på, i hvert fall ikke i denne valgkampen, sier en ekspert på sør-koreansk økonomi til BBCs Asia-redaksjon.

Moon Jae-har lovet å skape over 800.000 nye arbeidsplasser i et land hvor ti prosent av den arbeidsføre befolkningen ikke har lønnet arbeid. En annen sak som har ført til alvorlige diskusjoner rundt den nye presidenten, er hvordan han har tenkt å forholde seg til naboen i nord.

Folk er leie



Moons utenrikspolitiske rådgiver, Choi jong-kun, sier det slik til internasjonal presse:

– Folk er trøtte og leie av en status quo-situasjon. De vil at politikken overfor Nord-Korea ikke bare skal dreie seg om press og sanksjoner, men i tillegg også en form av engasjement. Som president ønsker Moon å sette seg til forhandlingsbordet med nordkoreanerne for å finne ut hva som kan gjøres. Til nå har det bare dreid seg om det samme mantra, «om ikke dere forandrer dere først, vil vi ikke snakke med dere», sier Choi.

I tillegg til å være rådgiver til den nye sørkoreanske presidenten er han professor i politikk og internasjonale studier ved Yonsei universitetet i Seoul.

– Moon Jae-in vil arbeide tett sammen med Trump-administrasjonen, men vil ta tilbake kontrollen over Nord-Korea politikken, sier Choi Jong-kun til The Guardian.