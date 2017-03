USA utplasserer angrepsdroner ved Korea-grense

Samtidig som den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson reiser på høflighetsvisitt til Kina, Japan og Sør-Korea, vil USA flytte angrepsdroner til grensen mot Nord-Korea.

– Dette inngår i en bredere plan hvor vi utplasserer angrepsdroner i hver divisjon i den amerikanske hæren, sier talsmann Christopher Bush til NBC News.

Det såkalte Grey Eagle dronesystemet vil bli permanent utplassert ved Kunsan flybase, rundt 150 kilometer fra grensen til Nord-Korea, og ses i sammenheng med den militære trusselen fra stalinistdiktaturet nord på den koreanske halvøya.

Tester raketter



Nord-Korea har det siste halvåret skutt opp en rekke testraketter og slik bidratt til en vesentlig uro hos nabolandet i sør, og i Japan. USA har siden Korea-krigens opphør i 1953 stått som garantist for at Sør-Korea har kunnet forsvare seg mot angrep utenfra. De amerikanske styrkene har vært på 38.000 soldater, og inngått i det permanente amerikanske militære nærværet på Koreahalvøya.

ASIA-RUNDTUR: President Donald Trump sender sin utenriksminister, Rex Tillerson, til Sør-Korea, Japan og Kina, for å berolige allierte og vise Kina at USA både besitter både gulrot og pisk i forholdet til "hovedfienden". Foto: AFP

Når Rex Tillerson besøker USAs allierte Sør-Korea og Japan, ses det på som at Trump-administrasjonen i Washington D.C., ønsker å berolige de asiatiske landene og forsikre dem om at USA fortsatt står ved sine forpliktelser i regionen, militært og økonomisk.

Vil dempe inntrykket



Nord-Koreas provoserende og agressive strategi blir hovedtemaet for Tillersons samtaler i Seoul hvor dramaet rundt Park Guen-hyes avgang som president ennå ikke har lagt seg. Den amerikanske utenriksministeren vil møte både statsminister og vikarierende president, Hwang Kyo-ahn og representanter for opposisjonen i Sør-Korea. Innen 60 dager må statsministeren må statsministeren skrive ut nyvalg.

Når den amerikanske utenriksministeren lander i Beijing tolkes det som at amerikanerne ønsker å dempe inntrykket som ble skapt av Donald Trump under valgkampen, og senere forsterket av Trumps sjefsstrateg, Steve Bannon, at Kina er USAs hovedfiende, økonomisk og militært.

Drar uten presse



Samtidig som Rex Tillerson forsikrer et skeptisk kinesisk lederskap om at USA ønsker å samarbeide med Kina, vil han også gjøre det ganske klart for Beijing at det går en grense. Forsøket på å skape en ny verdensorden hvor Kina forsøker å ta kontrollen i Stillehavsregionen, i cyberspace og i det globale finanssystemet, vil ble imøtegått og utfordret av Trumpadministrasjonen.

Amerikansk presse har reagert kraftig på at utenriksminister Rex Tillerson drar til Asia uten reportere i følget. Det tolkes som at Trumpadministrasjonen ønsker å holde kortene tett til brystet, spesielt når det gjelder utfallet av Tillerson samtaler i Beijing.