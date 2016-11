Titusener demonstrerer mot Sør-Koreas skandalepresident

Gatene i hovedstaden brister av folk som krever presidentens avgang etter en sak som involverer påstander om korrupsjon og sjamanistiske ritualer.

Fredag slapp Gallup sin siste meningsmåling hvor det ble klart at Park Geun-hye har den tvilsomme æren av å ha den laveste oppslutningen for noen sørkoreansk president noensinne: fem prosent.

Lørdag fylte titusenvis av sørkoreanere gatene i hovedstaden Seoul og ropte slagord mot den sittende presidenten.

«Ut med Park Geun-hye» og «forræderi fra en hemmelig regjering» var blant slagordene som ble ropt.



MØTTE ERNA: Statsminister Erna Solberg var på statsbesøk i Sør-Korea i april i år. Her avbildet med den kontroversielle president Park. Foto: Pool , Reuters

Bakgrunnen for demonstrasjonene er en skandale som involverer presidentens lange vennskap med Choi Soon-sil, datteren til en kjent kultleder i landet. Choi er anklaget for å bruke sin innflytelse over presidenten til å påvirke viktige avgjørelser og presse ulike selskap til å donere store pengesummer til en veldedig stiftelse som Choi selv driver, ifølge Reuters.

Choi beskrives som en Rasputin-aktig figur med stor makt over presidenten. Choi skal til tross for manglende sikkerhetsklarering, ha vært Parks nærmeste rådgiver, og ha gitt henne instrukser om alt fra klesvalg til forhandlinger med Nord-Korea.

Forholdet mellom de to er heftig omtalt i sørkoreanske medier, og Park skal ha deltatt i Chois sjamanistiske ritualer, avholdt i presidentpalasset.

MENGDER: Det er usikkert hvor mange som demonstrerer i Seoul. Politiet og arrangørene har svært ulike tall. Foto: Kim Hong-ji , Reuters

Torsdag ble Choi arrestert for bedrageri og maktmisbruk. Dagen etter unnskyldte presidenten seg i et tårevått intervju på Koreansk TV, hvor hun sa hun var knust over situasjonen og innrømmet at hun hadde hatt satt for mye lit til vennskapet med Choi .

– Jeg skammer meg og spør meg selv «var dette årsaken til at jeg ble president?».

Det var ikke nok til å stagge sinnet, og i hovedstaden tok titusener til gatene. Myndighetene sier rundt 45 000 mennesker demonstrerte, mens de som står bak protesten hevder tallet er nærmere 200 000, ifølge BBC. 20 000 polititjenestemenn voktet demonstrasjonen.

