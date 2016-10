Sør-Koreas president rammet av spektakulær skandale

Park Geun-hye anklages for å ha latt en nær venn blande seg inn i hennes handlinger som Sør-Koreas president. Faren skal ha hatt «fullstendig kontroll» over presidentens kropp og sjel.

Tusenvis av sørkoreanere tok til gatene i hovedstaden Seoul lørdag kveld for å protestere mot Park og kreve at hun går av, melder AP.

Demonstrantene holdt lys og plakater der det sto: «Hvem er den virkelige presidenten?» og «Gå av, Park Geun-hye». Politiet anslår at rundt 9000 personer deltok i det som er den største demonstrasjonen mot myndighetene i Seoul på flere måneder.

Skandalen dreier seg om Parks nære venn Choi Soon-sil – datter av en religiøs sektleder – som har fått blande seg inn i viktige statsanliggender.

Fikk du med deg? Sør-Korea bekrefter hemmelig plan for å henrette Kim Jong-un

Ifølge Washington Post har Choi, som verken har noen formell stilling i statsapparatet eller sikkerhetsklarering, tilsynelatende gitt presidenten råd om alt fra hvilke klær hun skal ha på seg til taler som omhandler gjenforening med Nord-Korea.

Det spekuleres også i mediene i at Choi har fått blande seg inn i regjeringens beslutninger og at hun skal ha utnyttet sitt over 40 år lange vennskap med Park til å underslå penger fra ideelle organisasjoner.

Snakket med avdød mor



Da president Park var 32 år gammel, ble moren hennes drept i et attentat hvor man egentlig var ute etter etter Parks far, daværende president og kuppmaker.

Etter attentatet ble Park kontaktet av Choi Tae-min, en selverklært pastor som kalte seg «Framtidens Buddha». Choi hevdet at han hadde fått besøk av sjelen til Parks avdøde mor, og kunne bringe beskjeder fra henne til datteren, skriver UPI.

Slik havnet hun under vingene til pastoren. Ifølge dokumenter fra den amerikanske ambassaden i Sør-Korea, lekket av Wikileaks, skal Choi ha hatt «fullstendig kontroll over Parks kropp og sjel».

Senere ble den nåværende presidenten bestevenn med pastorens datter, som ifølge UPI fortsatte å levere beskjedene fra mor til president-datter.

Les også: FN-flertall for forhandlinger om atomnedrustning

UNNSKYLDTE SEG: Sør-Koreas president Park Geun-hye ga en offentlig unnskyldning i forbindelse med skandalen i Seoul tirsdag. Foto: BAEK SEUNG-YUL / AP

Ba om unnskyldning



Fra hele det politiske spekteret har det kommet krav om at presidenten går av og at hun stilles for riksrett. To målinger fredag viste at oppslutningen hennes har falt til rekordlave 17 prosent, ifølge Washington Post.

– Park har mistet sin autoritet som president og viser at hun ikke har de grunnleggende kvaliteter som trengs for å styre et land, sa Jae-myung Lee, som tilhører opposisjonspartiet Minjoo og ordfører i byen Seongnam, til demonstrantene under en tale lørdag kveld.

Shin Yool, professor ved Myongji-universitetet, mener at dette er den største krisen i Sør-Koreas 70-årige liv.

Park erkjente tirsdag at hun har gitt Choi utkast av hennes taler til gjennomgang. Presidenten har bedt om unnskylding og opplyste fredag at hun har beordret sine ti nærmeste rådgivere om gå av i forkant av en ommøblering i regjeringen.

Les også: Nord-Korea fordømmes for atomprøvesprengning: – Truer freden

MASKER: Demonstranter utkledd med masker av Park Geun-Hye (foran) og Choi Soon-Sil (bak) i Seoul lørdag. FOTO: JUNG YEON-JE /AFP Foto: Jung Yeon-je , AFP

Nekter for press



I et intervju med en sørkoreansk avis tidligere i uken erkjente Choi at hun har mottatt dokumenter fra presidenten på forhånd. Hun nekter imidlertid for å ha grepet inn i statlige anliggender eller å ha presset selskaper til å gi penger til veldedige organisasjoner for deretter å ha underslått deler av midlene til personlig bruk.

Saken er under etterforskning.