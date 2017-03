Sør-Koreas president Park avsatt for korrupsjon

Grunnlovsdomstolen i Sør-Korea har enstemming avsatt presidenten Park Geun-hue med øyeblikkelig virkning.

Sør-Koreas grunnlovsdomstol har opprettholdt nasjonalforsamlingens avgjørelse om å stille president Park Geun-hye for riksrett for korrupsjon. Alle juryens åtte dommere var enige om avgjørelsen

Dermed avsettes Park med øyeblikkelig virkning, og det må avholdes nyvalg innen to måneder. Dette er første gang en demokratisk valgt leder i Sør-Korea avsettes.

Strippet for presidenttittelen kan Park nå stilles for retten for lovbruddene hun beskyldes for.

Skal ha underslått penger



Park anklages for å være innblandet i en korrupsjonsskandale rundt sin venninne Choi Soon-sil. Hun er anklaget for å ha bistått venninnen med pengeutpressing, samt å ha bedt medarbeidere om å lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Ifølge Washington Post har Choi, som verken har noen formell stilling i statsapparatet eller sikkerhetsklarering, tilsynelatende gitt presidenten råd om alt fra hvilke klær hun skal ha på seg til taler som omhandler gjenforening med Nord-Korea.

Det spekuleres også i mediene i at Choi har fått blande seg inn i regjeringens beslutninger og at hun skal ha utnyttet sitt over 40 år lange vennskap med Park til å underslå penger fra ideelle organisasjoner.

FEIRER: Folk i Sør-Korea feirer i gatene etter å ha fått beskjeden om at Park Geun-hye avsettes som president med øyeblikkelig virkning. Foto: Kim Hong-ji , Reuters

Fakta om Park Geun-hye * Sør-Koreas president siden 25. februar 2013. Hun tilhører det konservative partiet Saenuri (Ny verden). * Født 2. februar 1952 i Daegu i Sør-Korea (65 år gammel). * Datter av tidligere president Park Chung-hee, som styrte landet som militærdiktator i 1961-1979. Hun fungerte som landets førstedame, etter at moren ble drept i et attentat rettet mot faren i 1974. I 1979 ble også faren drept i et nytt attentat. * Hun ble politisk aktiv på 1990-tallet, og var medlem av nasjonalforsamlingen 1998-2012. * Hun har aldri vært gift. * 9. desember 2016 stemte et flertall i nasjonalforsamlingen for å stille henne for riksrett. * 10. mars 2016 besluttet en enstemmig grunnlovsdomstol at hun måtte trekke seg fra presidentvervet. Kilde: NTB

Avviser anklagene



De avviser begge å ha gjort noe ulovlig. Park legger imidlertid skylden på Choi, som er varetektsfengslet. Choi er anklaget for å ha brukt sin nære forbindelse til Park til å presse bedrifter til å donere nærmere 600 millioner kroner til ulike stiftelser.

Nasjonalforsamlingen stemte i desember for å stille henne for riksrett etter at millioner av koreanere demonstrerte etter at korrupsjonsmistankene ble kjent. Siden nasjonalforsamlingens avgjørelse har Park vært suspendert fra presidentrollen.

I novemner tilbød Park seg å gå av som president dersom de folkevalgte kunne komme opp med et tiltak for maktskifte som «minimerte ethvert maktvakuum og styringskaos».

Flere toppledere i Samsung, et av de største selskapene i Sør-Korea, er tiltalt for å ha betalt bestikkelser. Park har beklaget at hun stolte på sin venninne.

Park er Sør-Koreas første kvinnelige president og datter av tidligere president Park Chung-hee, som styrte landet som militærdiktator på 1960- og 70-tallet.

Snakket med avdød mor



Da Park var 32 år gammel, ble moren hennes drept i et attentat hvor man egentlig var ute etter etter Parks far, daværende president og kuppmaker.

Etter attentatet ble Park kontaktet av Choi Tae-min, en selverklært pastor som kalte seg «Framtidens Buddha». Choi hevdet at han hadde fått besøk av sjelen til Parks avdøde mor, og kunne bringe beskjeder fra henne til datteren, skriver UPI.

Slik havnet hun under vingene til pastoren. Ifølge dokumenter fra den amerikanske ambassaden i Sør-Korea, lekket av Wikileaks, skal Choi ha hatt «fullstendig kontroll over Parks kropp og sjel».

Senere ble Park altså bestevenn med pastorens datter, Choi Soon-sil, som ifølge UPI fortsatte å levere beskjedene fra mor til president-datter.

Kilde: VG/NTB