Razzia hos Samsung i Sør-Korea

Påtalemyndigheten har foretatt razzia hos Samsung og et statlig pensjonsfond i forbindelse med korrupsjonsskandalen hvor landets president er mistenkt.

Både Samsung og fondet NPS bekrefter at etterforskere har vært i deres kontorer i Seoul onsdag.

Korrupsjonssaken handler om Sør-Koreas president Park Geun-hyes samarbeid med sin tidligere rådgiver og venninne Choi Soon-sil, som nå er siktet for korrupsjon og maktmisbruk.

Brukte forholdet

Choi anklages for å ha brukt sitt personlige forhold til Park til å påvirke regjeringen, samt til å presse selskaper til å gi store pengebeløp til en stiftelse, som hun selv skal ha beriket seg på.

Anklagene mot Park dreier seg om at hun hjalp Choi med å presse penger fra firmaene, og at hun ba medarbeidere lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

Raidet skal være en del av etterforskningen for å finne ut om Park presset NPS til å støtte Samsung som gjengjeld for tjenester gitt til Choi, skriver nyhetsbyrået Yonhap.

Risikerer riksrett

Park har immunitet og kan ikke tiltales, men Folkepartiet, et av landets største opposisjonspartier, meldte mandag at de samler inn underskrifter til et opprop om å stille Park for riksrett.

Det største opposisjonspartiet, Demokratisk parti, varslet at det ønsker en ny gjennomgang av betingelsene for at en president kan stilles for riksrett.

I dag kan det kun reises riksrettssak hvis en president anklages for forræderi eller opprør.

