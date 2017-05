Professor: Moon Jae-in vil føre Sør-Korea nærmere Kina

Liberale Moon Jae-in kan komme til å føre landet nærmere Kina og reforhandle plasseringen av USAs anti-rakett-system i Sør-Korea, sier professor Vladimir Tikhonov ved UiO.

Valgmålingene i Sør-Korea viser en klar ledelse til Moon Jae-in fra det liberal-demokratiske partiet med rundt 41 prosent av stemmene, melder det koreanske nyhetsbyrået KBS.

De førsløpige tallene viser at rivalene Hong Joon-pyo fra det koreanske frihetspartiet fikk 23,3 prosent av stemmene og Ahn Cheol-soo fra folkets parti fikk 21,8 prosent av stemmene.

Klokken 13:00 norsk tid stengte valglokalene og tellingen har pågått siden da.

Ved 17-tiden norsk tid kan nyhetsbyrået AP melde at Moons rivaler har erkjent nederlaget, og Moon Jae-in kan erklære seg Sør-Koreas nye president.

Valget i Sør-Korea avholdes etter at den tidligere presidenten Park Geun-hye ble sparket ut av presidentboligen, og senere fengslet, anklaget for korrupsjon og misbruk av presidentmakten.

Vil komme nærmere Kina

Vladimir Tikhonov professor i koreanske og østasiatiske studier ved Universitetet i Oslo er ikke overrasket over utfallet og forteller at det var Moons sosialpolitikk og ønske om å balansere Sør-Koreas forhold til USA og Kina som gjorde at han vant de sørkoreanske velgerne.

– Forholdene til USA og Kina, og balansen mellom sikkerhets- og økonomiske interesser, har vært et av hovedtemaene som har preget valgkampen. Mens Sør-Korea lenge har vært en nær alliert av USA har Moon lovet et nærmere og mer balansert forhold til Kina, forteller Tikhonov.

Sør-Koreas forrige presidenten Park, var veldig pro-USA, men ettersom Kina er Sør-Koreas viktigste handelspartner har de økonomiske lederne de siste årene presset på for et bedre forhold til Kina.

– Sør-Korea er økonomisk avhengig av Kina, men sikkerhetsmessing avhengig av USA. Moon har lovet å finne en harmonisk løsning på dette, sier Tikhonov.

Skal reforhandle amerikanske rakettsystem

USAs utplassering av anti-rakett-system i Sør-Korea har møtt store protester blant det sørkoreanske folket og Tikhonov forteller at systemet har gjort at sør-koreanerne føler seg mer, ikke mindre, utsatt.

– Moon har sagt at han vil reforhandle anti-rakett-system ut av landet uten å skade alliansen med USA men med begrunnelse i folkelig motstand mot systemet, sier Tikhonov.

Presidentvalget i Sør-Korea * Konservative Park Geun-hye (65) vant presidentvalget i 2012. Hun er datter av Park Chung-hee. * General Park Chung-hee tok makten i Sør-Korea gjennom et kupp i 1961 og ledet landet som en diktator fra 1961 og frem til han ble drept i 1979. * 9. desember 2016 stemte et flertall i nasjonalforsamlingen for å stille Park Geun-hye for riksrett, for økonomisk utroskap knyttet til en nær rådgiver. * Det var fem kandidater i valget: Moon Jae-in, fra det demokratiske partiet, Hong Jun-pyo fra det liberale partiet, Ahn Cheol-soo fra folkepartiet, Yoo Seung-min fra Bareun-partiet, Sim Sang-jung fra lov og rett-partiet.

Mens hans forgjenger var veldig hard mot Nord-Korea ønsker Moon å i større grad å arbeide med Nord-Korea.

– Det er ikke snakk om en gjenforening av landene, men Moon ønsker å bygge opp et slags arbeidsforhold med Nord Korea. Det at Moon ikke er en arvtaker av hans forgjenger men heller en motstander lover også godt for samtaler, sier Tikhonov.

Lover bedre forhold til sivilsamfunnet

Forholdet mellom staten og sivilsamfunnet er heller ikke på sitt beste, og Mood har lovet å bedre dette.

Blant annet sitter lederen for det sørkoreanske LO i fengsel for å ha ledet voldelige protester, selv om han ikke deltok selv, forteller professoren.

– Forholdet til sivilsamfunnet må bli bedre og Moon har lovet å starte en prosess og dialog med sivilsamfunnet og fagbevegelsen, sier Tikhonov.

Moon har selv bakgrunn som menneskerettighets-advokat, men er likevel ikke ansett som radikal.

Det er den dårlige økonomiske situasjonen, høy arbeidsledighet og korrupsjonsanklager som har gjort at den forrige presidenten ble veldig upopulær og måtte trekke seg. Tikhonov tror dette også er noe Moon må ta tak i.

– Arbeidsledigheten i Sør-Korea ligger på 12 prosent som er den høyeste i Sør-Koreas historie og den fortsetter å stige. Halvparten jobber også i midlertidig ansettelse. Moon har lovet å bygge ut velferdssystemet og har snakket mye om midlertidig ansettelse, forteller Tikhonov.