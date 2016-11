Presidenten i Sør-Korea tilbyr seg å gå av

Etter uker med demonstrasjoner, tilbyr den skandalerammede presidenten Park Geun Hye nå å trekke seg.

I en tale til det sørkoreanske folket sa hun at det er opp til parlamentet å bestemme hennes skjebne. Forutsetningen for at hun skal gå av, er at de finner en trygg plan for hvordan makten i landet skal videreføres.

– Straks de folkevalgte kommer opp med tiltak for et maktskifte som minimerer ethvert maktvakuum og styringskaos, vil jeg gå av, sa Park i en TV-overført tale tirsdag.

Mandag trakk landets justisminister Kim Hyun-woon seg som følge av den voksende skandalen.

Park har allerede sparket åtte av sine rådgivere og utnevnt en ny statsminister for å forsøke å gjenvinne folkets tillit.

Historisk upopulær



Nye meningsmålinger viser at Park er den minst populære presidenten Sør-Korea har hatt siden man begynte med slike målinger på slutten av åttitallet.

Park anklages blant annet for å ha bistått sin nære venninne Choi Soon-sil med pengeutpressing, samt for å ha bedt medarbeidere om å lekke hemmeligstemplede dokumenter til Choi.

I helgen demonstrere flere hundre tusen mennesker i Seouls gater, med krav om Parks avgang.

Sak mot nær venninne



Park Geun-hye er trukket inn i saken mot sin nære venninne Choi Soon-Sil, som anklages for å ha utnyttet sitt vennskap med presidenten til å presse flere store bedrifter for penger.

Pengene skal ha blitt sluset inn i en stiftelse som hun kontrollerer og som hun skal ha beriket seg på.

Flere av landets største selskaper er trukket inn i saken, og politiet har gjennomført ransakelser både i finansdepartementet og de to selskapene SK og Lotte. Sør-Koreas folkevalgte vil om kort tid ta stilling til om presidenten skal stilles for riksrett.

