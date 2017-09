New York Times: Sør-Korea har opprettet «halshuggingsenhet»

Rett etter at Nord-Korea testet en hydrogenbombe tidligere denne måneden skal Sør-Korea ha bestemt seg for å etablere en egen «halshuggingsenhet» innen nyttår.

Det skriver New York Times.

Det er den sørkoreanske forsvarsministeren, Song Young-moo, som skal ha sagt dette til parlamentarikere i Seoul, ifølge avisen.

Enheten skal ikke halshugge nordkoreanske ledere, men ble ifølge tjenestemenn i forsvaret beskrevet som en «halshuggingsenhet», men det er likevel et klart truende budskap Sør-Korea ønsker å formidle.

New York Times skriver at det hører til sjeldenhetene at en regjering kunngjør en strategi om å ta livet av en statsleder, men at Sør-Korea tydeligvis vil skremme Nord-Korea med hva som kan bli konsekvensene av å videreutvikle atomvåpen.

Samtidig håper Seoul at dette kan bidra til at Nord-Korea aksepterer president Moon Jae-ins tilbud om samtaler.

Ifølge New York Times, som viser til militære tjenestemenn, skal enheten kunne ta seg inn i Nord-Korea om natten med helikoptre og transportfly.



Så farlige er missilene til Nord-Korea:

Spørsmålet er hvordan Sør-Korea, som ikke har atomvåpen, kan avskrekke en diktator som har dem.

– Det beste avskrekkende middel vi har, bortsett fra å ha våre egne kjernevåpen, er å få Kim Jong-un til å frykte for sitt eget liv, sier Shin Won-sik, som var Sør-Koreas militære toppstrateg og general med tre stjerner da han pensjonerte seg i 2015, til New York Times.

Da Nord-Korea tidligere denne måneden foretok en ny atomvåpensprengning var dette sjette gang de gjennomførte en slik test.

– Vi kan nå bygge ballistiske missiler som kan trenge ned gjennom dype underjordiske bunkere hvor Kim Jong-un måtte gjemme seg, sier Shin Won-sik.

– I et middelaldersk system som Nord-Korea er Kim Jong-uns liv like verdifullt som hundretusenvis av vanlige mennesker hvis liv ville være truet i et atomangrep, sier han videre til New York Times.



Slik svarte Sør-Korea på Nord-Koreas atom­prøve­sprengning

Sør-Korea tester rakett

Sør-Korea har nå gjennomført den første prøveutskytingen av en ny rakett som skal styrke forsvaret mot et nordkoreansk angrep, melder NTB onsdag.

Det sørkoreanske militæret opplyser at Taurus-raketten ble avfyrt fra et F-15 jagerfly og traff sitt mål på landets vestkyst.

Raketten har en rekkevidde på 500 kilometer og er bygd på en slik måte at den er vanskelig å oppdage på radar før den treffer mål i Nord-Korea, ifølge forsvarsdepartementet.

Sør-Korea har den siste tiden trappet opp sitt militære forsvar som svar på en rekke nordkoreanske rakettutskytinger og prøvesprengninger av atomvåpen. Blant annet er en gammel avtale mellom USA og Sør-Korea om begrensninger på hvor store krigshoder kan være, opphevet.

Utenriksminister Rex Tillerson sier USA ikke er ute etter regimeendring i Nord-Korea, og Sør-Korea sier at deres nye militærtaktikk kun har som formål å balansere trusselen fra nord.

Nord-Korea lover opptrapping

Nord-Korea stempler de nye FN-sanksjonene mot landet som ondskapsfulle og lover fordobling av eget forsvar og en historisk hevn over USA.

– Godkjenningen av enda en ulovlig og ond resolusjon om sanksjoner foreslått på vegne av USA, bekrefter for Den demokratiske folkerepublikken Korea (DPRK) at veien vi har valgt, er helt riktig, heter det i en uttalelse fra det nordkoreanske utenriksdepartementet onsdag. Det melder NTB.

Videre i uttalelsen heter det at regimet vil «fordoble innsatsen lagt i å øke landets styrke for å kunne beskytte landets suverenitet og rett til å eksistere».

I den første uttalelsen tirsdag om sanksjonene som ble vedtatt enstemmig av FNs sikkerhetsråd dagen før, lovet Nord-Korea å påføre USA smerte.

– Nord-Koreas kommende tiltak vil få USA til å lide en større smerte enn noensinne i historien, sa Nord-Koreas ambassadør i Genève, Han Tae Song, under FN-konferansen om nedrustning tirsdag.

Militærøvelser

Sanksjonene innebærer blant annet stans i eksporten av naturgass til Nord-Korea, samt at oljeeksporten holdes på dagens nivå. I tillegg stanser verdenssamfunnet all eksport av tekstiler til landet.

Straffetiltakene er en reaksjon på at Nord-Korea nylig prøvesprengte det som skal ha vært en hydrogenbombe. USA mener at hardere sanksjoner vil tvinge regimet til å forhandle, mens Russland og Kina argumenterer for at også USA må jenke seg for.

De to landene har foreslått at USA stanser militærøvelsene med Sør-Korea mot at Nord-Korea stanser prøveutskytinger av raketter og prøvesprenginger av atomvåpen. Men USA har så langt avvist denne muligheten.

Når USA godtok å moderere sitt forslag til nye FN-sanksjoner, var etter alt å dømme for å unngå at Kina eller Russland la ned veto i Sikkerhetsrådet.

Trump har bekreftet at han satte pris på at sanksjonene ble vedtatt enstemmig.