Moon Jae-in er mannen som vil forsøke å snakke med Kim Jong-un

SEOUL (VG) Hvis Moon Jae-in (64) velger en forsonende tone overfor Nord-Koreas leder Kim Jong-un, kan det gjøre situasjonen rundt diktaturet enda mer komplisert.

Valget i Sør-Korea avholdes etter at Park Geun-hye ble sparket ut av presidentboligen, og senere fengslet, anklaget for korrupsjon og misbruk av presidentmakten.

Moon-Jae-in er favoritt til å vinne valget tirsdag.

Den økte spenningen mellom de to koreanske statene, Nord- og Sør-Korea, har igjen fått verdens oppmerksomhet rettet mot seg.

I verste fall kan det bryte ut en atomkrig. I beste fall fortsetter våpenhvilen slike den har gjort det siden 1953. Ennå er ikke en fredsavtale signert.

Med to forholdsvis nye og tidvis svært aggressive spillere i hovedrollen, den unge lederen av stalinistregimet i Nord-Korea, Kim Jong-un, og Twitter-konge og president i USA, Donald Trump, har det oppstått en situasjon hvor det politiske lederskapet i Sør-Korea føler seg oversett, og er i ferd med å falle mellom to stoler.

KOSEKANDIDAT: Presidentfavoritten Moon Jae-in fra det koreanske demokratiske partiet på et valgkamparrangement i Seoul.

USAs allierte

Dette ønsker Moon Jae-in å gjøre noe med som president for et land som har vært USAs allierte siden Korea-krigen ble avsluttet i 1953. Moon sliter med beskyldninger om at han er for myk overfor Nord-Korea, og at regimet i nord kan komme til å utnytte dette i forhandlinger.

Selv ønsker Moon dialog med nord, men sier han vil bruke pisk og gulrot.

Men først fremst ønsker han at USA behandler Sør-Korea som den allierte partneren landet alltid har vært, og at forhandlinger som omhandler regimet i nord, ikke bare foregår mellom USA, Japan og Kina.

Den liberale politikeren kan komme til å ta Sør-Korea inn på en kurs hvor USA i større grad må vise sin lojalitet overfor demokratiet på den koreanske halvøya.

Det ble tatt ille opp da president Trump ikke rådspurte seg med landets ledelse om hvordan trusselen fra Nord-Korea skal takles. Kina og Japan var de eneste naboene som fikk telefon fra den amerikanske presidenten.

Moon utfordres i praksis bare av forretningsmannen og legen, Ahn Cheol-soo (55), men han levnes kun en liten sjanse å kunne gå forbi Moon Jae-in i innspurten.

OPPLØST: De ble drept av Nord-Korea nå blir de hedret og brukt i valgkampen. Dette er kandidaten som ligger an til én prosent av stemmene; Cho Won-jin.

Frykter ikke krig

– Moon som president må være en som både kan forhandle med regimet i Nord-Korea og samtidig vise at vi ikke lar oss lure. Og så må han spille på lag med USA, men i et forhold som er likeverdig, sier velgeren Yoon Geon-yung (35), som er til stedet på det siste valgmøtet Moon Jae-in holdt i hovedstaden Seoul.

Jae-in er menneskerettighetsadvokat og har regjeringserfaring. Han representerer Det demokratiske partiet i Korea. De har vært kritiske til Sør-Koreas politikk overfor Nord-Korea.

De mener at sanksjoner ikke er nok for å stoppe atomvåpenprogrammet til naboen i nord.

Med Korea-krigens ofre som et alvorlig bakteppe, drar mange av Seouls innbyggere til den vakre parken hvor den militære gravlunden ligger for å slippe unna smog og forurensing i bykjernen.

DYSTERT MINNE: På den militære gravlunden utenfor Seoul hedres de som døde i uniform og tidligere presidenter.

Chi Hee-chol (55) har tatt med seg familien, kona, Kim Mi-kyung og barna, tvillingene Choi Jae-woong (11) og Choi Jin-young (11) på en piknik i den militære minnelunden.

–Vi lærer ungene om den koreanske historien, om alle som har ofret livet i Korea-krigen mellom 1950 og 1953, og om hvorfor den koreanske halvøya er delt mellom to stater. Slike ting synes jeg er viktig at barna våre får lære om, sier Cho.

AVSLAPNING OG LÆRDOM: Fra venstre: Choi Hee-chol, Choi Jae-woong, Kim Mi-kyung, og Choi Jin-young har en rolig dag på minnestedet.

– Lærer du dem også at det seks mil lenger nord er det satt opp artilleri og raketter som kan sette 20 millioner sørkoreanske liv i fare?

– De vet at vi har en fiende i nord, et regime som ikke liker oss, men med et folk som er som oss, våre brødre og søstre, sier han og fortsetter.

– Mediene, spesielt i USA og Japan, overdriver faren for atomkrig. Jeg vet ikke hva dere i Norge bringer videre. Men vi har faktisk levd med dennes krigsfaren siden krigen sluttet i 1953. Med en våpenhvile som har vart siden den gang. Men ingen fredsavtale. Det har vært episoder hvor spenningen og bekymringen blant mange har vært langt større enn den er i dag, sier Cho Lee-chol.

KRIGSHISTORIE: Statuer av dem som ga sitt liv preger deler av den militære gravlunden utenfor Seoul.

Presidentvalget i Sør-Korea Tirsdag 9. mai avholdes det 19. presidentvalget i Sør-Korea.

Valget skulle egentlig avholdes 20. desember i år, men ble fremskyndet fordi tidligere president Park Geun-hye måtte gå av som president fordi hun stilles for riksrett.

Konservative Park Geun-hye (65) vant presidentvalget i 2012. Hun er datter av Park Chung-hee.

General Park Chung-hee tok makten i Sør-Korea gjennom et kupp i 1961 og ledet landet som en diktator fra 1961 og frem til han ble drept i 1979.

9. desember 2016 stemte et flertall i nasjonalforsamlingen for å stille henne for riksrett. Grunnlovsdomstolen opprettholdt 10. mars 2017 beslutningen om å stille henne for riksrett.

Bakgrunnen er at en nær rådgiver til Geun-hye, som ikke hadde noe offisiell rolle, skal ha brukt sin posisjon til å motta penger fra flere av Sør-Koreas største selskaper. Hun skal også ha hatt direkte innflytelse på politikken som ble utformet i det øverste politiske organet i Sør-Korea. Det oppsto enorme protester i Sør-Korea da avsløringene ble kjent.

I presidentvalget 9. mai er det fem kandidater: Moon Jae-in, fra det demokratiske partiet, Hong Jun-pyo fra det liberale partiet, Ahn Cheol-soo fra folkepartiet, Yoo Seung-min fra Bareun-partiet, Sim Sang-jung fra lov og rett-partiet.

Mektige interesser

I en situasjon hvor Nord-Korea jobber intenst for å utvikle langdistanseraketter, utstyrt med atomvåpenstridshoder, som kan nå det amerikanske fastlandet, pågår et ekstremt høyt internasjonalt politisk spill der USA, Kina, Sør-Korea og Japan spiller hovedrollene, men med forskjellige interesser.

USA trenger Sør-Korea som en nær alliert i regionen, hvis Sør-Korea nærmer seg Nord-Korea på tvers av Donald Trumps ønsker, vil det gjøre den amerikanske presidentens jobb med å løse Nord-Korea-problemet enda vanskeligere.

Den politiske debatten om Nord-Korea under valgkampen i sør, har vist tydelige skillelinjer. På den ene siden står de som vil ha en hard og uforsonlig linje overfor Pyongyang. På den andre siden står de som ønsker en mer forsonende linje.

De som ønsker en konfronterende holdning frykter at Moon Jae-in vil ta landet tilbake til den såkalte solskinnspolitikken.

I tiåret fra 1998 til 2000 førte Sør-Korea en mer forsonende politikk som var basert på samarbeid med Nord-Korea. President Kim Dae-jung fikk fredsprisen i 2000 for dette arbeidet.

De som mener dette var gal politikk hevder blant annet at dette bidro til å finansiere regimets atomvåpenprogram.

Frykter krig

Tilbake på den militære gravlunden vil ikke Pauline på 73 år ut med etternavnet sitt, men hun mener mye om hvor galt alt er blitt i Sør-Korea på grunn av udugelig politikere ved roret.

Pauline ønsker seg tilbake til tiden med Park Chung-hee, diktatoren fra en tid da disiplin og økonomisk vekst gikk foran demokratiske reformer og menneskerettigheter.

– Den verste av dem som har styrt oss er Kim Dae-jung, han som Norge helt idiotisk tildelte Nobels fredspris. Nå er vi i ferd med å få en ny president, Moon Jae-in, som vil bringe solskinnspolitikken tilbake, og gi landet vårt til kommuniststaten i nord. Håpløst, sier hun.

NEGATIVE: Ekteparet Pauline og Kim er misfornøyd med mye i Sør-Korea og tror ikke det blir noe bedre etter valget.

På spørsmålet om de frykter en krig med Nord-Korea, er ekteparet også klokkeklare.

– Selvfølgelig gjør vi det. Vi vokste opp med Koreakrigen, og er veldig bekymret, sier hun og forklarer.

– Vi vet hva kommunistene står for, og nå har de bedre og farligere våpen enn noen gang. Folk i Nord-Korea vil leve som oss, det vil vi gjerne at de skal oppleve samme med oss, men det grusomme regimet i Pyongyang må vekk. Det er ren galskap når Moon Jae-in sier at han vil snakke med diktatoren Kim Jong-un før han drar til Washington for å snakke med president Donald Trump, selv om Trump er den verste presidenten USA har hatt, sier Pauline til anerkjennende nikk fra sin ektemann.