Enorme demonstrasjoner i Sør-Korea

Tilhengere av den skandaliserte sørkoreanske presidenten Park Geun-hye støtte sammen med mengder av demonstranter som krever presidentens avgang.

Store folkemasser tok lørdag igjen til gatene i protest mot presidenten. Demonstrasjonene var enda større enn tidligere – anslag sier at om lag 600.000 mennesker gikk i anti-Park-toget – som var betydelig større enn demonstrasjonen til støtte for henne, melder nyhetsbyrået Associated Press.

PRESIDENTEN HÅNES: Plakater som viser presidenten bak løs og slå sammen med sine hjelpere ble båret rundt i Seouls gater. Foto: Jung Yeon-je , AFP

Mistanke om bedrageri

Den sørkoreanske presidenten er stilt for riksrett, etter avsløringer om hennes nære venninne Choi Soon-sil:

Beskyldningene går ut på at hun har hatt stor politisk innflytelse på Parks presidentgjerning, samt presset ulike selskaper til å donere store pengebeløp til en veldedighetsstiftelse som Choi driver. Choi er pågrepet og siktet for bedrageri.

Påtalemyndigheten skal nå granske om Choi har fått tilgang til hemmeligstemplede dokumenter som kan ha gitt henne direkte innflytelse i regjeringsspørsmål.

Presidenten er suspendert fra sin gjerning inntil retten har besluttet om hun skal avsettes permanent eller om han kan reinnsettes igjen.

Krever avgang

Solide politistyrker klarte å holde de to store demonstrasjonstogene fra hverandre, og selv om det ble ropt slagord fra det ene til det andre, er det ikke rapportert om direkte voldsepisoder eller skader.



Anti-Park-demonstranter marsjerte videre i retning regjeringskontorene og presidentens residens, mens de bar på levende lys og plakater som krevde hennes øyeblikkelige avgang.

– Jeg holder ikke ut Park en dag til. Ingen ønsker henne, men hun klamrer seg fast, mens hun bruker skattebetalernes penger som om de var hennes egne, sier Kim Eun-young, en av protestantene, til AP.