Bestemor tar skylden for hysterisk BBC-klipp

Farmor mener hun har forklaringen på videoen av BBC-ekspert Robert Kelly som blir forstyrret av barna under en direktesending.

Ifølge britiske Daily Mail antyder Ellen Kelly (72) – mor til BBCs Sør-Korea-ekspert Robert E. Kelly – at barna nok trodde det var henne som var på skjermen da pappa satt og snakket på direkten med BBC.

Går over hele verden

FAMILIEDRAMA: Her kommer mamma Jung-a styrtende midt i direkteintervjuet på BBC. Foto: BBC

Deres inntog i rommet tar fullstendig oppmerksomheten fra det seriøse intervjuet om den politiske situasjonen i Sør-Korea ...

Kelly er professor og politikkekspert tilknyttet Ohio Stat og Miami University, og bor i Sør-Korea. Han og kona Jung-a har to barn, som begge også nå er blitt verdenskjente: Marion (4) og James på ni måneder.

Farmor Ellen forteller at hun og hennes mann Joseph jevnlig snakker med barna på Skype fra sitt hjem i Ohio.

Skyper med barnebarna

– Barna hørte trolig stemmer fra PC-en og antok at det var oss, ler hun.

– Det var hysterisk morsomt!

Robert E. Kelly er også professor ved Pusan Natonal University i Pusan, og analyserte situasjonen etter at Sør-Koreas president Park Geun-hye var avsatt for korrupsjon, da barna rommet bak ham.

Britiske The Telegraph har satt en medarbeider til å analysere hvorfor denne korte videoen er en av verdens morsomste i øyeblikket. Her er noen av punktene her fra - og noen til! Det er detaljene som gjør at du må se det igjen og igjen...

1. Den fullstendig seriøse åpningen.

Professor Kelly mener avsettingen av Sør- Koreas president er en triumf for demokratiet.

2. Her kommer trøbbelet!

Datteren Marion (4) iført en sjokk-gul genser kommer inn fra høyre mens hun trygg og happy vugger overkroppen fra side til side. Professoren ser litt ned – har han sett datteren reflektert i PC-skjermen?

3. Han prøver å dytte

Professor Kelly holder øyekontakt med BBC-seerne og forsøker å dytte datteren vekk uten å snu seg mens han snakker om hva presidentens exit kan bety for regionen. Normalt ville TV-produsent løst dette ved å gå til et tettere bilde – men har ikke mulighet, dette er på Skype.

4. Nytt barn inn på scenen!

Her kommer James! I gåstol! Med imponerende fart tar ni måneder gamle James seg fremover mot pappa.

5. Men hvor har mamma vært?

Mamma kommer susende i panikk – og hva er dette? Har hun vært på toalettet, henger singleten litt utenfor eller? Mistanken om dette styrkes ved at hun holder seg lavt i terrenget og rygger ut med barna. Nå lukker professor Kelly øynene – dette kan ikke reddes ...

7. Bøkene ramler ned

Professor Kelly har åpenbart kontor på gjesterommet, men har lagt noen bøker på sengekanten kanskje fordi det skal se mer kontoraktig ut på BBC. Bøkene rives ned da kona streber med å få ungene ut av rommet.

7. Verden blafrer

I den tro at PC-kameraet ikke dekket gulvet, fortsetter Jung-a å holde seg lavt og ubemerket lukke døren, men oppnår det motsatte. Verdenskartet på veggen blafrer idet hun får igjen døren.

8. Mer politisk analyse

Den profesjonelle kommentator-pappa fortsetter å snakke om Sør-Korea og problemene i regionen ...