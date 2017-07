Sør-Korea vil i forhandlinger med Nord-Korea

Sør-Korea vil innlede militære forhandlinger med Nord-Korea 21. juli for å stanse konflikten på grensen mellom de to landene.

– Vi ber Nord-Korea om et møte i Tongilak 21. juli for å stanse alle fiendtlige aktiviteter som fører til militære spenninger på grensen, sa viseforsvarsminister Suh Choo-suk på en pressekonferanse.

Tongilak er en bygning i den nord-koreanske landsyen Panmunjom, som ligger like ved grensen mellom de to landene. Det var i denne landsbyen våpenhvilen som gjorde slutt på Korea-krigen i sin tid ble undertegnet.



Det er første gang siden 2015 at militære forhandlinger mellom de to landene blir foreslått, skriver nyhetsbyrået Reuters.



Forslaget kommer en uke etter at Sør-Koreas president Moon Jae-in nok en gang uttalte at dialog med Nord-Korea er viktigere enn noensinne, spesielt for å holde Pyongyangs missilprogrammer i sjakk.

I forslaget om forhandlinger ligger det også et ønske om et møte mellom Røde Kors-representanter fra begge landene. Tanken er å gjennomfør dette møtet, som skal handle om familiegjennforening mellom nord og sør, 1. august.

Truet med militær reaksjon



4. juli, på selveste nasjonaldagen til USA, gjennomførte Nord-Korea sin foreløpig siste missiltest. Det var en vellykket test av en interkontinental ballistisk misssil, som ifølge analytikere har kapasitet til å nå USA, og som Nord-Korea selv sier er stort nok til å bære et kjernefysisk stridshode.

Kim Jung-un feiret det hele med å gå på popkonsert.

Oppskytingen var den 11. så langt i år, og det er den hyppige gjennomføringen av prøveoppskytinger som trolig nå har fått Sør-Korea til å ville møtes ved forhandlingsbordet.

Også USA har reagert på de stadige oppskytingene. I kjølvannet av 4. juli-oppskytingen, som Nord-Koreas president Kim Jung-Un skal ha omtalt som «en gave» til USA, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley at amerikanerne er villige til å forsvare seg med betydelige millitære ressurser dersom det kreves.

Hun truet også med følger for Kina, dersom de fortsetter å bryte sanksjonene mot Nord-Korea. President Donald Trump gikk så langt som å si at han gir opp hjelp fra Kina når det kommer til Nord-Korea.

Vet lite om Kim



Direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet, Geir Helgesen, sa nylig til VG at det er et problem at Vesten nesten ikke vet noe om Kim Jung-Un.

– Det er ingen som vet om Kim Jong-un er i balanse med seg selv fordi ingen har pratet med han. Vi vet ikke om han sitter med pekefingeren på en rød knapp, klar til å trykke, sier forskeren.

PRIO-forsker Stein Tønnesson påpeker likevel at den unge presidenten fremstår rasjonell. Han er mer usikker på Donald Trump.

– Trump er totalt uforutsigbar. Kim Jong-un tenker langsiktig. Han har som plan å sitte som leder av Nord-Korea i lang tid fremover.

Derfor er alt Kim gjør peilet inn mot ett mål: Å skaffe atomvåpen.

