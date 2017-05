Sør-Korea: Nord-Korea skjøt opp ballistisk rakett

Nord-Korea foretok søndag prøveoppskyting av en ballistisk rakett som fløy rundt 500 kilometer, ifølge sørkoreanske myndigheter.

Raketten ble skutt opp fra et område nær Pukchang i provinsen Sør-Pyongan og fløy østover i rundt 500 kilometer, heter det i en melding fra forsvarets overkommando i Sør-Korea, gjengitt av NTB.

Oppskytingen er så langt ikke bekreftet av nordkoreanske myndigheter.

Ifølge Sky News landet raketten i havet utenfor den nordkoranske østkysten.

Ifølge avisen, som betegner prosjektilet som en missil, mener Det hvite hus at missilen har en kortere rekkevidde enn missilene som har blitt brukt i de tre siste prøveoppskytingene i Nord-Korea.

Sør-Koreas president Moon Jae-in innkalte regjeringens sikkerhetsråd til møte for å diskutere oppskytingen, opplyser kontoret hans.

En av flere i rekken

Nordkoreanerne har de siste månedene foretatt flere prøveoppskytinger av missiler, og søndagens oppskyting kommer bare dager etter at Nord-Koreas president, Kim Jong-un, gikk ut med trusler om at både det amerikanske fastlandet og USAs operasjoner i stillehavet er innen rekkevidde for angrep.

Testskytingene har blitt utført til tross for gjentatte trusler fra verdenssamfunnet, og har ført til at forholdet mellom Nord-Korea, Sør-Kora og USA har blitt svært spent.

Det har også utløst en frykt for en krig mellom landene.

Det er kun en uke siden Nord-Korea skjøt opp raketten Hwasong-12, som fløy omtrent 800 kilometer før den landet i Japanhavet. Dette er lenger enn noen rakett landet har skutt opp tidligere.

Kim Jong-un skal selv ha overvært denne testen, som ble beskrevet som «vellykket». Ifølge det statlige nyhetsbyråtet KCNA «klemte han flere rakettforskere og sa at de jobbet hardt for å oppnå noe stort».