Statsråder krever Zumas avgang i Sør-Afrika

Fakta om skandalene rundt Jacob Zuma

* I 2005 ble Zumas eksrådgiver funnet skyldig i å ha bedt om årlige bestikkelser fra et fransk våpenselskap på vegne av Zuma. Pengene skulle skåne selskapet i forbindelse med at det ble etterforsket.

* President Thabo Mbeki avsatte Zuma som sin stedfortreder etter våpenaffæren. Zuma svarte senere med å utfordre Mbeki som ANC-leder, og vant.

* I 2005 ble Zuma siktet for å ha voldtatt den hivpositive datteren til en venn og partikollega. Han ble frikjent etter å ha sagt at hun samtykket til sex.

* I 2009 henla påtalemyndigheten etterforskningen av over 700 anklager om svindel, korrupsjon og organisert kriminalitet.

* I 2009 fikk Zuma, som har fire koner, barn med datteren til en annen venn.

* En uavhengig gransking kom i 2014 fram til at Zuma urettmessig hadde beriket seg gjennom en statsfinansiert oppgradering av sitt private hjem. Først i februar i år godtok han å ta deler av regningen selv. I mars ble Zuma dømt til å betale tilbake de statlige pengene.

* I begynnelsen av november konkluderte Sør-Afrikas ombudsmann for korrupsjonsbekjempelse med at Zuma burde etterforskes videre for korrupsjon og maktmisbruk.