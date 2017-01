Snøskredet i Italia: Her reddes Paretes datter etter to døgn under snøen

Barnefaren var ute og hentet noe i bilen da et enormt snøskred veltet nedover fjellsidene og begravde hotellet. Kona og de to barna hans ble fanget under de enorme snømassene.

Barnefamilien på fire var på ferietur da det forferdelige skjedde. Et snøskred fanget familien og rundt 30 andre onsdag ettermiddag inne på hotellet Rigopiano i Pescara.

Selv var Giampiero ute i bilen for å hente hodetabletter til kona da snøskredet kom. Han klarte å flykte og komme seg i sikkerhet, og var en av de første hotellgjestene som ble intervjuet på stedet torsdag. Fortvilet pekte barnefaren mot hotellet og sa:

– Under der ligger kona mi og barna mine.

I går ble endelig alle tre reddet ut, og familien er gjenforent, skriver den italienske avisen Sky TG24.

Først ble sønnen Gianfilippo på åtte år reddet ut. Så fant de moren Adriana. Men deres seks år gamle datter Ludovica var fortsatt fanget på innsiden. Den lille jenta ble senere reddet, flere timer etter sin eldre bror og mor. Familien ble så gjenforent på et sykehus i kystbyen Pescara, skriver BBC.

Fortsatt mange savnede

Totalt fem personer ble reddet ut i live fredag. I natt ble ytterligere fire mennesker, to kvinner og to menn, dratt opp av snøen. Så langt har ti personer overlevd skredet, hvor Giampiero kom seg unna umiddelbart. For å overleve hadde de savnede søkt tilflukt under en sammenrast del av taket, hvor de var i stand til å tenne et bål for å holde varmen i to dager.

Redningsaksjonen har pågått i over to døgn og rundt 20 er fortsatt savnet. Så langt er minst fire personer funnet livløse under snøen. Redningen skal ha vært hemmet av en dyp snø som har blokkert veien inn til hotellet. Det har også vært bekymring for at flere skred kan følge, rapporterer den italienske avisen La Stampa.

To omkomne kvinner er fortsatt ikke identifisert. Blant de to ofrene som er identifisert er hovmester på det sammenraste hotellet Alexander Giancaterino og servitør Gabriele D'Angelo.

