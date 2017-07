Slik har uroen i Hamburg preget de norske toppene

HAMBURG (VG/NTB) De voldsomme opptøyene i Hamburg under G20-toppmøtet gjorde at finansminister Siv Jensen havnet i en situasjon som potensielt kunne ha blitt farlig.

Politiet har slitt med å holde stand mot tusenvis av aggressive demonstranter under G20-toppmøtet.

Et bakteppe av voldsomme og voldelige opptøyer har gjort gatene utrygge i den tyske havnebyen, med bilbranner, flaskekasting, brannbomber og flere direkte angrep på politiet.

Fredag kveld holdt finansminister Siv Jensen (Frp) på å bli fanget i urolighetene. Hun var da på vei tilbake til hotellet etter en middag.

Sjåføren ble tvunget til å stoppe fordi han kom rett inn i et område med demonstrasjoner. Men til slutt klarte han å snu og finne en trygg vei tilbake til hotellet.

Roser politiets innsats

Selv understreker Jensen at hun hele tiden følte seg trygg. Hun sier hun er blitt veldig godt tatt vare på.

– Det er ikke minst takket være den enorme innsatsen som er lagt ned av politiet her. Mine tanker går først og fremst til dem. De har jobbet døgnet rundt. Jeg tror ikke de har sovet veldig mye. De har gjort en kjempeinnsats for å stoppe disse pøblene som har herjet i gatene, sier Jensen til NTB.

– Hva synes du om at voldelige demonstrasjoner og ødeleggelser har fått prege møtet?

– Det synes jeg er veldig leit. Det å demonstrere er helt lovlig, men det å ty til vold, til den type opptøyer vi har sett her, det har jeg ingen ting til overs for, det hører ingensteds hjemme heller i et demokrati, sier Jensen til VG.

Mange timer gikk tapt

Demonstrasjonene har også ført til mye venting og tap av nattesøvn for de norske delegatene.

Statsminister Erna Solberg (H) ble rammet allerede torsdag kveld, da hun deltok på et konsertarrangement i forkant av G20-toppmøtet. Der ble hun sittende fast fordi demonstrasjonene gjorde det umulig å finne en trygg rute tilbake til hotellet.

Klokka var rundt 1.30 da hun endelig kom fram. Da hadde hun ventet i rundt tre timer. Neste morgen måtte hun i tillegg avlyse et dialogmøte på grunn av de samme problemene.

– Jeg har ikke vært i farlige situasjoner. Men vi er blitt ventende en god del, sier Solberg til NTB.

– Hotellet vårt ligger åpenbart i et av anarkisthullene i Hamburg, så det har vært veldig mye aktivitet i nærheten av vårt hotell, forklarer hun.

«Katastrofalt!»

På en benk utenfor et lite serveringssted i Hamburg sitter det middelaldrende ekteparet Prigitte og Peter. De spiser egg- og karbonadesmørbrød, og drikker kaffe.

– Det finnes bare ett ord som kan beskrive dette. Katastrofalt! Demonstrasjonene er forferdelige for oss som bor her. Det som har skjedd her de siste dagene er bare ødeleggende. Vi er alle redde nå, sier hun.

Bybildet rundt ekteparet er lørdag formiddag rolig og stille. Demonstrasjonene ikke har kommet skikkelig i gang. Prigitte er ikke kjent med at demonstrasjonene skal fortsette også idag. Hun tar imot nyhetene med gru.

– Jeg håper virkelig det går roligere for seg denne gangen, sier hun.

– Hva synes du om det som skjer?

– Det er et sant helvete, sier Peter. Han har en velgrodd bart og mumler et « Scheiße», det tyske kraftuttrykket for «dritt».

Tror ikke konferansen løser problemer

Når VG snakker med ekteparet går en gruppe unge demonstranter med bannere forbi. De er på vei til oppmøtestedet for dagens demonstrasjoner mot G20-lederne.



VG stopper en mann med en hjemmelaget antikapitalist-plakat i hånda. Han heter Nico (30), og er kommet til Hamburg for helgen. Med seg har han to svartkledde kompiser, klare for å demonstrere.

– Jeg tror ikke denne konferansen løser noen verdens problemer. Målene for G20 møtet er alle drevet av kapital, og er ikke for folket, sier Nico.

Han bestemte seg for lenge siden for å reise fra Køln til Hamburg for å demonstrere, men han ble enda mer sikker i sin sak etter å ha fulgt de siste dagers politisammenstøt i media.

Fordømmer volden

Det er Tysklands statsminister Angela Merkel som har vært vert for toppmøtet. Hun avsluttet siste dag med en hyllest til politiet.

– Jeg fordømmer sterkt den volden og skruppelløse brutaliteten som er vist. Det finnes ingen unnskyldning overhodet for plyndring, ildspåsettelse og for brutale angrep på politifolk. De som handler slik, er ikke interessert i å ytre politisk kritikk eller stå opp for mennesker på denne planeten. Folk som oppfører seg slik, kan ikke kalles demokrater, sa Merkel.

Det støtter Solberg fullt og helt opp om.

– Dette er destruktive krefter, sier Solberg.

– Det er snakk om bøller som har behov for å ta ut aggresjon. Det har lite å gjøre med politikk, sier hun.