Ronnie og Andrea slanket bort 260 kilo

Ronnie Brower veide 306 kilo da han fikk beskjed av legen om å ta grep hvis han ville overleve. På treningsstudioet la han igjen 208 kilo og fant kjærligheten.

Hans fire år lange helsereise, dokumentert på Facebook, førte til at han traff Andrea Masella. Lørdag skal de gifte seg.

– Jeg var deprimert, avhengig av piller og alkohol og spiste ti doble cheeseburgere eller to store pizzaer i slengen, forteller Brower til nyhetsbyrået AP.

– Vendepunktet ble da legen min sa at hvis jeg fortsatte slik, ville jeg dø før jeg var 30. Da var jeg 28, sier Brower som nå er 32.

Det var på treningsstudioet at han ble kjent med Andrea Masella, som også forsøkte å slanke seg. På deres første date spilte de bordtennis og basketball.

FØR OG NÅ: Andrea Masella fant kjærligheten på treningsstudio. Foto: Doreen Massella og Jill Murphy/Mission , AP

– Jeg visste med en gang at det var noe der, sier Masella til Syracuse.com.

Til sammen har Masella og Brower kvittet seg med drøye 260 kilo. Masella, som er 163 cm høy, veide 113 kilo. Nå stopper vekten på 54.

– Ronnie er den beste mannen jeg vet om. Han er virkelig drømmen som gikk i oppfyllelse, sier Masella til ABCNews.

– Han er en sann edelsten, han er det lykkeligste mennesket i verden og han gjør meg til et bedre menneske, legger hun til.

PT-en er forlover

Begge fikk hjelp av personlige trenere, og når de gifter seg lørdag er Browers personlige trener, Nick Murphy, forlover.

– Dette er en historie som man kan lage en film av. Det er en himmelsk match, sier Murphy til Syracuse.com.

Masella, som er frisør, bestemte seg for å gå ned i vekt i 2014 etter at hun på en badeferie fant ut at badedrakten ikke lenger satt som den skulle.

Hun hadde fulgt Browers vektreise på Facebook.

– Jeg ble skikkelig inspirert av hans historie, forteller hun.

Brower, som tidligere var ufør og bodde hjemme hos foreldrene, har nå to jobber. Han er både bussjåfør og kjører truck i havneområdet. Han har også flyttet inn i egen bolig.

– Nå føles det som om jeg kan gjøre alt, bare jeg bestemmer meg for det, sier han.