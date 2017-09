Slår alarm etter voldtektsbølge i Italia

En serie voldtekter har rystet Italia, med to nye påståtte overgrep denne uken.

Mandag skal en tysk kvinne ha blitt bundet til en påle, voldtatt og forlatt naken i en park nord i Roma. Tirsdag kom meldingen om at en kvinnelig lege på nattevakt skal ha blitt voldtatt i timevis av sin pasient. Ifølge AP ble mannen tatt med buksene nede idet han forsøkte å stikke av i den lille landsbyen Catania.

Kraftig økning: Flere barn voldtar barn.

Vil videoovervåke

Nå vil ordføreren i Roma, Virginia Raggi, ha flere politifolk i gatene, mer videoovervåkning og tøffere lover etter at en serie voldtekter de siste ukene har kastet nytt lys på volden mot kvinner i Italia.

Den tyske 56-år gamle kvinnen hevder hun ble ranet før hun ble overfalt og bundet fast i den kjente parken Villa Borghese i Roma. En taxisjåfør fant henne natt til tirsdag og hjalp henne fri.

Kvinnen, som har bodd i Italia de seks siste månedene, skal ikke ha klart å rope etter hjelp fordi overfallsmannen hadde puttet et lommetørkle i munnen hennes. Kvinnen ble etterpå behandlet ved et sykehus, som har bekreftet at hun har blitt seksuelt misbrukt, ifølge italienske Rai.

Tidligere i september ble det kjent at to amerikanske studenter i Firenze skal ha blitt voldtatt av to politibetjenter som tilbød seg å kjøre dem hjem fra et diskotek i sin politibil. Politimennene som var i uniform og på jobb, er nå permittert i påvente av videre etterforskning, melder New York Times.

Les også: Rekordmange oppsøker voldtektsmottak.

To polske turister skal ha blitt overfalt på denne stranden i Rimini i slutten av august. Kvinnen påsto hun ble gjengvoldtatt av fire menn, mens kjæresten ble banket opp til han besvimte. Foto: Manuel Migliorini/ANSA via AP

Gjengvoldtekt

Bare et par uker tidligere, i august, skal en polsk turist skal ha blitt gjengvoldtatt på en strand i Rimini. Kjæresteparet var ute og gikk på den populære stranden på feriens siste kveld, da de ble overfalt.

Mens kjæresten ble slått og utsatt for vold, skal den 26 år gamle kvinnen ha blitt dratt med i et skjul hvor hun ble voldtatt gjentatte ganger av fire menn.

De samme mennene er nå arrestert for å ha voldtatt en peruansk transseksuell kort tid etterpå. De arresterte er i alderen 15 til 20 år og er fra tre ulike afrikanske land. En av dem skal ha søkt om asyl på humanitært grunnlag, melder Reuters. Polsk politi har bedt om at mennene utleveres til Polen.

Sist uke skal også en finsk turist ha blitt voldtatt og forlatt nær hovedtogstasjonen i Roma. Den 20 år gamle jenta, som jobbet som barnevakt i Roma, sa hun ble tilbudt skyss hjem etter å ha besøkt noen venner. I bilen skal mannen ha forsøkt å ha sex med kvinnen.

– Det har vært en sort september for Italia, sa ordfører Virginia Raggi, til italienske medier i helgen.

Hun mener de siste hendelsene i Italia viser nødvendigheten av alltid å være på vakt, og fremfor alt, å styrke tiltakene for å bekjempe slik vold.

I en leder i Roma-avisen Ilmessaggero skriver hun at hun nå jobber for å skape en kultur med respekt overfor kvinner. Roma har i dag over 4000 videokameraer, mange av dem overvåkes av politiet direkte, men Raggi har satt av en halv million euro for å installere 150 nye kameraer. De lokale myndighetene vil også bedre gatelysene i byen, og det diskuteres om kvinner skal få en rosa taxitariff slik at kvinner kan reise billigere og tryggere hjem fra byen om natten.

Svensk modell: Skal ha blitt fanget i et halvt år.

Vil kastrere

Voldtektsbølgen opprører italienerne. Mens politikere og aktivister lenge har sagt at noe må gjøres med voldsbruken mot kvinner i Italia, som regel skjer i familiære relasjoner, bruker høyreradikale politikere nå de siste ukers voldtekter som ammunisjon i sin kamp mot immigranter.

Over 600.000 immigranter, hovedsakelig fra Afrika, har kommet til Italia de siste fire årene. Det har ført til økt støtte for partiene på den ytterste høyre fløyen. Disse legger nå noe av skylden for landets økte kriminalitet på immigrantene, og krever bedre grensekontroll.

Partiet Northern League går enda lengre. De vil nå ha kjemisk kastrering av alle voldtektsmenn. Partiet har hatt økende oppslutning siden 2014, fra seks prosent til over 15 prosent, noe som gjøre dem til det tredje største partiet i Italia, ifølge CBSNews.

Justisministeren: Vil kastrere pedofile.