Erkjenner skyld etter «pizza-gate»

Mannen avfyrte skudd på en pizzarestaurant for å komme til bunns i en konspirasjonsteori. Nå erkjenner han seg skyldig i angrepet.

Samtidig kom unnskyldningen fra en kjent konspirasjonsteoretiker som var opphav til den falske historien, melder the Guardian.

28 år gamle Edgar M. Welch gikk inn på pizzarestauranten Comet Ping Pong i Washington D.C og fyrte av flere skudd med en AR-15 rifle i desember i fjor. Foranlendingen var en konspirasjonsteori som hadde spredd seg på internett og som hevdet at et pedofilinettverk var organisert i kjelleren på den populære restauranten.

Nettverket skulle, ifølge teorien, være drevet av politikerne i toppen av Det demokratiske parti - deriblant Hillary Clinton. Det fikk Welch til å handle.

Tobarnsfaren kjørte over fem hundre kilometer fra sitt hjem i Salisbury i North Carolina til Washington D.C for å komme til bunns i konspirasjonen. Han fortalte til New York Times at hjertet hans bristet med tanke på alle de uskyldige ofrene som led. Han bevæpnet seg fordi han ville redde barna.

Derfor troppet han opp på restauranten og rettet et gevær mot en av de ansatte. Flere skudd ble avfyrt, men ingen ble skadet.

– Jeg ville bare gjøre noe godt, men jeg handlet på feil måte, sa han til New York Times før jul.

PIZZAGATE: Han trodde han skulle redde barnesexslaver og gikk inn og skøt mot en dør i denne restauranten. I stedet fyrte han opp oppmerksomhet rundt den farlige trenden i å spre såkalte fake news og konspirajsonsteorier. Nå har mannen beklaget seg og venter på sin straff. Foto: Jose Luis Magana/AP

Både restauranten og politiet har i ettertid avvist den drøye konspirasjonen, og ingen påståtte ofre har stått frem. I etterkant har han også selv tvilt på at konspirasjonen, som nå er kjent som «pizzagate», stemmer med virkeligheten. Fredag erkjente Welch skyld i angrep med farlig våpen og for å ha kjørt på tvers av staten med et våpen.

Staffeutmålingen vil være klar 22. juni. Welch kan få mellom 18 og 60 måneder i fengsel, og har sagt seg villig til å betale restaurantens eier 5 700 dollar for skadene han påførte restauranten under skytingen.

Samme dag beklaget også konspirasjonsteoretikeren Alex Jones seg for å ha kommet med beskyldningene mot restauranten.

Saken er et eksempel på den økende trenden med spredning av såkalte fake news, og er et eksempel på at folk ikke lenger klarer eller vil skille mellom ekte nyheter og såkalte fabrikerte sannheter.

