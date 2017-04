Skyting på barneskole i California

Flere personer er skutt på en skole i San Bernardino i California.

Fire personer får behandling etter en skyteepisode på en barneskole i San Bernardino. Politiet ber folk om å holde seg unna området.

- Vi tror at dette er et drap og selvdrap. Det skjedde i et klasserom, skriver politisjef Jarrod Burguan på Twitter.

Han opplyser at elever ved skolen blir tatt i sikkerhet til en annen lokal skole.

- To elever er fraktet til sykehus, opplyser politisjefen.



* Saken oppdateres