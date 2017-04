Skrekkangrep i Stockholm: – Kjørte ned folk som om de var pappfigurer

STOCKHOLM (VG) Om hun ikke hadde kastet seg til siden, hadde Veronica Durango (42) blitt drept. To personer som gikk foran og bak henne, ble påkjørt.

VG møter Veronica Durango i Vasagatan i Stockholm, like ved politisperringene som er satt opp ved åstedet der en lastebil braste inn i en folkemengde og drepte fire personer fredag ettermiddag.

Drottninggatan, gaten lastebilen suste gjennom, er bare et par hundre meter unna. Veronica befant seg svært tett på hendelsen.

– Jeg hørte at lastebilen gasset på. Jeg reagerte på det, og hoppet unna. To kvinner, en foran og en bak meg, ble påkjørt. En av dem døde. Jeg har fått vite at den ene klarte seg. Jeg så at de ble påkjørt, forteller hun.

Veronica anslår at lastebilen kjørte i 70-80 kilometer i timen.

– Han kjørte på folk som om de var pappfigurer i gaten. Han bare fortsatte ned veien. Jeg er bare kjempeglad for at jeg lever. Hadde jeg ikke hoppet unna, hadde jeg ikke klart meg, sier hun.

Dramatisk video: Unnslipper i siste sekund

PREGET: Veronica Durango slapp såvidt fra angrepet. Hadde hun ikke hoppet til siden, hadde hun blitt drept av lastebilen, forteller hun. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Fortalte mannen min at jeg elsker ham



Benin Al-Najim (26) jobber i en sminkebutikk i kjøpesenteret Åhlens, som ble truffet av lastebilen. Hun pratet med en kunde da hun hørte smellet.

– Jeg visste ikke om jeg skulle gå ut, for jeg var redd for å bli skutt, eller om jeg skulle bli inne og dø av skrekk, sier Benin til VG.

Hun sier hun hørte rundt fire skudd utenfor.

– Mens jeg hører skuddene, ringer jeg mannen min og sier «jeg elsker deg, og jeg elsker datteren min». Han visste ikke hva som hadde skjedd, sier hun.

Les også: IS-sympatisør (3) pågrepet for Stockholm-angrepet

Senere fikk de beskjed om at alle måtte ut av bygget.

– Jeg tar med meg kunden ut av butikken. Hun løper i den ene retningen, men jeg tar tak i henne, og så løper vi sammen. Da blir vi møtt av sjefer og personalet. Jeg hadde aldri trodd dette skulle skje, sier hun.

Da hun kom ut, så hun folk som gråt og skrek, og det lå en mann på bakken.

– Jeg visste ikke om det var gjerningsmannen eller noen andre. Det var alt jeg så, sier Benin.

Les også: Solberg: – Jeg er dypt sjokkert

– Surrealistisk hendelse



Svensk politi bekreftet tidligere i kveld at de har pågrepet en person som de mener er innblandet i hendelsen. Personen som er pågrepet skal ligne på mannen fra overvåkningsvideoen som ble etterlyst tidligere i kveld.

På stedet like ved der pågripelsen skjedde, står det rundt 25 personer fredag kveld. Politiet har sperret av området med to politibiler.

OVERRASKET: Natanael Alfven møtte VG ved politisperringene nær der pågripelsen skjedde. Han sier stedet er øde, og at pågripelsen er surrealistisk. Foto: Hallgeir Vågenes, , VG

VG treffer Natanael Alfven ved politisperringene. Han tror han var en av de første som så at politiet kom til stedet.

– Rundt klokken halv ni kom rundt 10-15 politibiler og sivile biler, og jeg skjønte at dette var en pågripelse knyttet til lastebilangrepet i Stockholm, sier han.

– Da var det ingen folk der, ingen fra pressen eller andre. Jeg ble nysgjerrig, og dro hjem for å hente kameraet mitt, sier han.

Natanael sier stedet politisperringene ble satt opp er et ganske øde sted, og omtaler det som «surrealistisk» at en pågripelse fant sted her.

– Det er veldig bra at politiet har vært så raske med å få tak i gjerningspersonen, hvis det er riktig person. Det skaper en veldig trygghet for alle i Stockholmsområdet, sier Natanael.

DIREKTE: Få siste nytt om Stockholm-angrepet her.

FAR OG DATTER: Per Willig bor i området der pågripelsen skjedde. Datteren hans Julia var på besøk. De mener svensker nå må vise at de er sterke.

– Sett gjerningsmannen før



Foreldrene til Julia Willig bor i området der pågripelsen skjedde. Hun så ikke selv pågripelsen, men sier hun tidligere har sett personen politiet har utlyst i området.

– Jeg synes det som har skjedd er forferdelig. Nå må vi vise at vi er sterke, selv om det er forferdelig for de drepte. Men jeg er ikke redd, sier hun.

Faren hennes, Per Willig, forteller også om et voldsomt politioppbud. Han sier angrepet er uforståelig.

– Sverige har ikke vært ute i verden og kriget på noe vis som gjør at vi burde bli angrepet av terrorisme. Vi hadde også et angrep i 2010 som kunne drept flere hvis det haddde lyktes, sier han, og vedkjenner at angrepet gjør han litt skremt.