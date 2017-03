Vil ha ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet

Tre år etter forrige forsøk varsler Skotlands øverste leder at hun vil ha en ny folkeavstemning om uavhengighet fra Storbritannia.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon (fra det sosialdemokratiske Skotske nasjonalistpartiet) varsler at hun neste uke vil be landets parlament om støtte til å gjennomføre en ny folkevstemning om løsrivelse fra Storbritannia.

Folkeavstemningen skal avholdes innen våren 2019, om Sturgeon får det som hun vil. I en tilsvarende avstemning i 2014 stemte skottene for å bli værende i Storbritannia. I brexit-avstemningen ifjor stemte imidlertid skottene flest for å bli værende i EU, noe som har gjort at debatten om uavhengighet blusset opp igjen.

I en pressekonferanse mandag, gjengitt av The Guardian, sier førsteministeren at alle forsøk på å få til et brexit-kompromiss med myndighetene i London har blitt møtt av «en murvegg av uforsonelighet».

Utmeldingen fra EU og at det konservative partiet ser ut til å kunne beholde makten i London fremover gjør at Skottland må vurdere sin fremtid i unionen, forklarer hun.