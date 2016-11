Norskeid lasteskip tar inn vann – mannskap evakueres med helikopter

Den engelske kystvakten satte i gang en stor redningsaksjon etter at et norskeid skip begynte å ta inn vann utenfor Dover.

Det er det 200 meter lange lasteskipet Saga Sky som er i trøbbel utenfor Dover ved kysten av England.

Administrerende direktør Lars Traaseth i Saga Welco, skipets kommersielle operatør, sier at han tidligere søndag hadde fått beskjed om at skipet var i hardt vær, men ikke at det tok inn vann når VG ringer.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Saga Shipping, det Hong Kong-registrerte skipets norske eiere.

Utfordrende vær



Ifølge lokalavisen Kent Online var det 23 mennesker ombord i skipet da det skal ha fått motorstopp og drevet på en lekter lastet med stein. Etter det begynte skipet og ta inn vann, og drev videre.

– Været er særlig utfordrende i dag, og vi har definert dette som en alvorlig hendelse, sier den lokale ansvarshavende hos kystvakten til avisen.

Den engelske kystvakten har satt igang en stor redningsaksjon, og jobber med å evakuere disse fra skipet. Redningsbåter og helikopter deltar.

Driver i stor hastighet



Øyenvitner sier til Kent Online at Saga Sky driver mot kysten i relativt stor hastighet. Det skal være en slepebåt på vei fra Frankrike for å redde Saga Sky.

Det er vinterstormen Angus som raser inn mot kysten av England, skriver BBC. Deler av fergetrafikken i Den engelske kanal ble innstilt tidligere søndag på grunn av uværet. Det er varslet vind opp mot 35 meter i sekundet.