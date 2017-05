Skal vindsurfe Europa rundt

Jono Dunnetts (43) skal surfe fra russergrense til russergrense. To år skal han bruke på turen.

Neste uke starter eventyret fra Grense-Jakobselv i Finnmark.

Går alt etter planen skal den britiske 43-åringens ekspedisjon ende i Svartehavet om to år. Også da ved grensen til Russland. Men før den tid er eventyreren forberedt på flere utfordringer.

KLAR: Siden han var 10 år gammel har vindsurfing vært en stor del av livet til Jono Dunnett. Nå skal han bruke de to neste årene på havet. Foto: PRIVAT

– Først må jeg takle kysten ved Finnmark og resten av Norskekysten, sier han fra Hurtigruten, som skal ta ham nesten helt til startstedet for ekspedisjonen.

Briten har allerede rukket å bli svært bergtatt av den norske naturen.

– Naturen her er så vakker at jeg kommer til å bruke lang tid på å klare å fordøye alt jeg ser. I tillegg har jeg lagt merke til at nordmenn virker som svært vennlige og åpne folk, sier han.

Vennlige mennesker vil komme godt med i tiden fremover.

Vindsurferen skal nemlig sove på land, med bare seilet som ly for vær og vind. I tillegg til mat lagd for ekspedisjoner krysser han fingrene for at han får en del fisk på kroken.

– Jeg er selvsagt åpen for både en seng og et måltid om noen vil tilby meg det, sier han og legger til at han har prøvd å legge på seg før det krevende prosjektet han har foran seg.

TETT PÅ NATUREN: Dunnett skal i hovedsak leve på ekspedisjonsmat, men håper også på en del fisk de to neste to årene. Her fra en tidligere ekspedisjon. Foto: PRIVAT

Erfaren

Ekspedisjonen er langt fra Dunnetts første eventyr. I 2015 seilte han rundt Storbritannia på 98 dager. Den turen var lenger enn den norske kystlinjen, men bare en femtedel av den totale distansen rundt Europa som han nå skal gi seg ut på.

– Jeg er glad i utfordringer. Da jeg så på kartet etter at en venn av meg foreslo en tur fra Østersjøen til Svartehavet etter forrige ekspedisjon visste jeg med en gang at Norskekysten skulle være en del av mitt neste eventyr, sier han.

43-åringen er imidlertid klar på at det han skal gjøre ikke bare vil by på flotte opplevelser.

– Det aller beste ved vindsurfingen er de gangene jeg kjenner at jeg virkelig lever i øyeblikket, men på åpne hav føler jeg meg ofte svært utsatt. Det er ukomfortabelt.

GJORT DET FØR: Dunnett har mye erfaring med vindsurfing, men har aldri før gjennomført et så stort prosjekt som han skal i gang med nå. Foto: Paul Rigg

Han er fremdeles ikke fast bestemt på hvilken dag han skal legge ut på havet. I tillegg til riktige vær er surferen også avhengig av hjelp for å komme seg frem til startstedet. Den tidligste mulige startdatoen er 17. mai.

– Jeg har fått med meg at det er nasjonaldagen her, og det er mulig at jeg får med meg feiringen og starter når helgen kommer.

Den eneste planen han har er at han skal ende ved den russiske grensen i Svartehavet.

– Da blir det også en Russland til Russland-ekspedisjon. Men dette er to år frem i tid, og Svartehavet er et komplekst havområde, så om det er mulig eller ei må jeg ta som det kommer.

Avgjørende vinter

Alle områdene Dunnett skal gjennom byr på ulike utfordringer. 43-åringen startet med vindsurfing da han var 10 år gammel. Før den tid seilte han jolle. Nå tar han med seg all erfaringen han har for å gjennomføre en vellykket ekspedisjon.

FORFATTER: Det ble bok av Jono Dunnetts forrige ekspedisjon. Nå håper han neste eventyr vil resultere i bok nummer to. Foto: Steve Dougall

– Jeg håper at jeg klarer å komme meg ganske langt sør før vinteren. Om jeg klarer det kan jeg surfe gjennom vinteren også. Dette blir ganske avgjørende for om jeg klarer å være i mål om to år, sier han.

Dunnett mener hans forrige ekspedisjon har vært den viktigste forberedelsen til turen han nå skal legge ut på. 2015-ekspedisjonen hadde han sett frem til siden han var tenåring.

– Jeg må bruke all erfaring jeg har for å ta godt vare både på utstyret og kroppen min, og jeg må være klok når jeg avgjør hvor langt jeg skal surfe hver dag.

Etter vindsurfingen rundt Storbritannia skrev han sin første bok «Long Standing Ambition: the first solo round Britain windsurf». Nå håper han den kommende ekspedisjonen vil føre til en bok nummer to.

– Det er ingenting samfunnsnyttig ved å gjennomføre en ekspedisjon som dette. Hvis jeg klarer å gjennomføre vil det selvsagt gi meg en stor dose tilfredshet som vil vare en stund, men av og til får jeg høre at det jeg gjør inspirerer andre til å dra på eventyr. Det gir meg tilfredsstillelse som varer mye lenger, sier han.

Venner og familie reagerte derimot ikke utelukkende positivt da han først fortalte dem om planene sine.

– De fleste mente først at jeg var gal, men nå forstår de motivasjonen min og støtter meg. Jeg tror til og med at mamma er litt stolt, avslutter 43-åringen.