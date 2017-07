Luksuriøst hotell i Skagen fikk hummer levert av søppelbil

Et populært turisthotell i Skagen har servert hummere som har ankommet restauranten i søppelbil. Vi visste det ikke, sier hotellet.

Gjestene må ut med 1295 danske kroner for en hummertallerken hos restauranten på det luksuriøse hotellet Ruths Hotel, som ligger i den populære feriebyen Skagen i Danmark.

Det spørs om de ville betalt en slik sum om de visste at hummerne hadde ankommet restauranten i søppelbil.

– Vi mottok et anonymt tips om at en uhygienisk renovasjonsvogn hentet hummere på fiskeauksjonen i Skagen og leverte dem til hotellet, sier Michael Rosenmark til den danske avisen Ekstra Bladet.

Han er sjef for Fødevarestyrelsens Rejsehold i Danmark. Fødevarestyrelsen tilsvarer Mattilsynet i Danmark.

– Tipset viste seg å være sant. De brakte kasser med hummere fra søppelbilen og inn på hotellet med høy risiko for at skitt kunne overføres til maten og gjøre folk syke, sier han.

Skitt og rust



Det skal ha vært for å spare penger at det ble brukt søppelbil for å levere skalldyrene, ifølge den danske avisen.

Eieren av avfallsfirmaet, Carl Lauritzen, driver også med fiskehandel som en bigeskjeft.

Fiskehandel-firmaet skal ikke ha vært lovlig registrert hos myndighetene.

IKKE SKITTEN: De fleste vil nok ha hummeren sin ren. Foto: MAGNAR KIRKNES

I sin rapport skriver Fødevarestyrelsen blant annet:

«Meget uhygienisk transport av matvarer. Renovasjonsbil XT 97183 har hentet tre isoporkasser med levende hummer på Fiskeauksjonen. Renovasjonsbilen, hvor kassene ble oppbevart, var tydelig tilgriset av udefinerbar skitt og rust.»

Lauritzen skal ha fått to bøter pålydende 20.000 kroner. En for den noe tvilsomme leveringsmetoden, og en for ikke å være korrekt registrert hos myndighetene.

Ikke fare for matsikkerheten



Administrerende direktør ved Ruths Hotel, Peter Jensen, sier til Ekstra Bladet at de ikke visste at hummerne var ankommet restauranten i søppelbil.

– Vi aner ikke hvilke biler leveransene ankommer i. Vi er selvfølgelig sjokkert over at dette har skjedd, men vi har altså ikke visst det, sier Jensen.

Han sier at de har avsluttet avtalen med firmaet, men understreker at det aldri har vært noen fare for mattryggheten på restauranten.

– Fasilitetene blir konstant rengjort og desinfisert. Dessuten blir de spill levende hummerne, som det dreier seg om, kokt. Så det har ikke vært problemer med matsikkerheten. Det garanterer jeg. Vi har ikke fått en eneste klage på de hummerne, sier Jensen.

At firmaet de har handlet med ikke har vært korrekt registrert, sier han også at de ikke har visst. Jensen sier at de når har fått vite at registreringen er i orden. Hotellet har fått tre advarsler fra Fødevarestyrelsen. En for ikke å ha beskyttet maten mot forurensning, en for 13 ganger å ha mottatt hummere fra søppelbilen, og en for å ha handlet med en uregistrert leverandør.

Slenger på røret



Da Ekstra Bladet ringte Carl Lauritzen for å få en kommentar, la han først på røret. De ringte tilbake, og da svarte han at han ikke ville snakke om saken.

Etterpå ringte en av hans medarbeidere tilbake til avisen:

– Det er korrekt at vi ved noen få anledninger, for å spare tid og omkostninger, har brukt en kasse på en renovasjonsvogn tilhørende Nordjysk Industrirenovation til å transportere hummere fra fiskeauksjonshallen til Ruths hotell, sier Peter Conradt-Eberlin.

Han forklarer at firmaet trodde det var greit å transportere hummerne på den måten, men at det er dypt beklagelig at hoteller har fått kritikk på grunn av dette.

Conradt-Eberlin sier at firmaet har handlet med fisk i 20 år uten å være klar over at den skulle være korrekt registrert hos Fødevarestyrelsen

– Det burde vi ha vært. Det er vi nå, sier Conradt-Eberlin til Ekstra Bladet.