Sjekk hvem som har kastet seg inn i den tyske valgkampen!

– Jeg håper EU ikke eksisterer lenger om ti år, sa Brexit-general Nigel Farage da han besøkte det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tysklands valgkampmøte i Berlin.

– Jeg tror det kommer til å begynne i Bayern. Der vil det begynne en motstand, som vil bre seg over hele Tyskland og kunne føre til at også borgerne i dette landet vil bryte med Den europeiske union. Vi i Storbritannia har greid det, og Tyskland står ikke langt unna å kunne greie det samme, sa Farage på en pressekonferanse fredag kveld ifølge Die Welt.

Den tidligere lederen i UK Independence Party (UKIP) spilte en nøkkelrolle i forbindelse med folkeavstemningen om Brexit - Storbritannias utmelding av EU. Fredag deltok han på et valgkamparrangement for det EU- og innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) i Berlin.

Begeistret publikum

Ifølge avisen Der Tagesspiegel skal Nigel Farage ha begeistret AfD-tilhengerne med EU-kritiske paroler, kritikk mot etablissementet og hets mot sosialdemokratenes kanslerkandidat Martin Schulz.

Nestleder Beatrix von Storch skal ha invitert Farage personlig til å komme og støtte dem. Tyskerne går til valg om to uker, og AfD ligger an til å bli det tredje største partiet med i overkant av ti prosent av stemmene - og vil dermed få representanter i Forbundsdagen for aller første gang.

– Det blir flott å se Beatrix og hennes venner i Forbundsdagen, sa Farage ifølge Der Tagesspiegel.

FELLES INTERESSER: Brexit-general og tidligere UKIP-leder Nigel Farage deltok fredag på valgkamparrangementet til det tyske, høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) i Berlin. Til høyre AfD-nestleder Beatrix von Storch. Foto: Odd Andersen , AFP

Vil blåse liv i tysk EU-motstand

Farage, som har tysk ektefelle, understreket imidlertid at han ikke har noen formell forbindelse til AfD, og at han kommer som gjest. For Farage og von Storch handler dette imidlertid ikke bare om et vennskapsbesøk, men om felles politiske interesser. De er nemlig forenet i ønsket om at Brexit-forhandlingene mellom Brussel og London skal resultere i en gunstig frihandelsavtale.

– Handel er ikke en enveiskjørt gate. Hvis EU nekter oss en handelsavtale, nekter de den også for bilprodusentene i Bayern, sa Farage.

Med andre ord: hvis brexit blir dårlig for britene, vil det også bli dårlig for tyskerne.

– Det står arbeidsplasser på spill, advarte Farage.

Etter folkeavstemningen om EU-utmeldingen har ikke Farage spilt noen større rolle i britisk politikk. Han håper imidlertid på en bra avtale, slik at ikke hans livsprosjekt kaster Storbritannia ut i en økonomisk krise og han blir stående igjen som syndebukk.

– Vi ønsker så gode forhold til Europa som mulig, sa Farage ifølge den tyske avisen.

GOD STEMNING: Tidligere UKIP-leder Nigel Farage skal ikke ha latt seg be to ganger da han fikk personlig invitasjon fra AfD-nestleder Beatrix von Storch. Foto: Odd Andersen , AFP

– Vi kan oppnå «det utenkelige»

For AfD sin del vil en komfortabel frihandelsavtale mellom Storbritannia og EU representere en alternativ modell til EUs indre marked og den politiske unionen, slik at partiet kan argumentere sterkere mot «Europas forente stater, som alle partier utenom AfD ønsker», slik von Storch ser det.

– Farage har vist at det umulige er mulig, når man kjemper for noe man tror på, sa AfD-nestleren.

Selv om motstanden mot EU er ganske svak ifølge meningsmålinger, håper nemlig Beatrix von Storch at man kan oppnå «det utenkelige» også i Tyskland. Hvis dette utenkelige skulle inntreffe i EUs mest folkerike og mektigste medlemsland, ville det selvfølgelig også være en triump for Nigel Farage.

LYTTER: Tidligere UKIP-leder Nigel Farage fulgte interessert med på det som ble sagt under AfDs valgkampmøte fredag. Foto: Markus Schreiber , AP

– EU-fanatiker

– Jeg håper EU ikke eksisterer lenger om ti år, sa Farage, som håper AfD vil gi EU-skeptikerne i Tyskland en stemme. Han sier partiet har et stort ansvar for å starte en prinsipiell debatt om EU i det tyske parlamentet.

Sosialdemokratenes kanslerkandidat Martin Schulz, som i en årrekke var president i EU-parlamentet, var tidlig ute og kritiserte AfD for å ha invitert sin gamle fiende Nigel Farage.

– Partiet er ikke noe alternativ for Tyskland, det er en skam, sa Schulz, som tidligere har anklaget partiet for høyreekstremisme og for å ta i bruk retorikk fra 1930-tallet.

Nigel Farage var klar på at han foretrekker at Angela Merkel fortsetter som forbundskansler - i det minste hva angår Brexit-forhandlingene.

– Martin Schulz er en EU-fanatiker, men Angela Merkel er villig til å lytte til næringsdrivende og arbeidere, mener Farage.