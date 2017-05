Berlusconi slenger med leppa mot fransk førstedame

PARIS (VG) Tidligere statsminister i Italia, Silvio Berlusconi (80) omtaler kona til Frankrikes nye president som «mammaen» hans.

VGs EUROPA-KONTOR Nora Thorp Bjørnstad Ta kontakt og følg meg på:

E-post: nora@vg.no Snapchat: @norathorp

Italias tidligere statsminister er 80 år gammel selv, men ser likevel ut til å mene at Emmanuel Macrons kone, Brigitte, med sine 64 år, er for gammel for Macron.

Det var på den italienske kanalen Repubblica TV at Berlusconi delte følgende mening med de mange TV-seerne:

– Macron er helt klart en briljant type. Han er heldig som har en pen mamma til å holde han i hånden, sa det tidligere italienske statsoverhodet, ifølge italienske Huffington Post.

Datteren forsvarer



Brigitte Macron, som var gift trebarnsmor da hun møtte sin tilkommende mens hun var lærer på skolen han gikk på, har måtte tåle mange vitser om aldersforskjellen på 25 år som skiller ekteparet.

Fikk du med deg nyheten om Brigitte? Kan bli Frankrikes første «virkelige» førstedame

AVGÅTT, MEN IKKE TAUS: Tidligere statsminister Silvio Berlusconi er ikke lenger Italias statsoverhode, men opptrer fortsatt ofte i media. Han eier også store deler av landets TV-kanaler. FOTO: AFP

Brigitte har ikke kommentert Silvio Belusconis utsagn, men hennes datter, Tiphaine Auziére, har nylig latt seg intervjue om alt fokuset på alder.

– Jeg synes ikke det er normalt at man i Frankrike i det 21. århundre gjør slike typer angrep mot kvinner, som man aldri ville gjort mot menn i en lignende stilling. Det er usmakelig, sier Auziére i intervjuet med BFMTV.

Les historien om hvordan de møttes! Her ble Macron «forelska i lærer´n»

Flere nedsettende utsagn



Det er ikke første gang at Silvio Berlusconi har kommet med kvinnediskriminerende uttalelser. I 2009 sa han i et intervju at det å bekjempe overgrep mot kvinner i hans hjemland var umulig, fordi « det finnes så mange vakre italienske jenter, at det vil være nytteløst».

Flere toppolitikere i Italia reagerte på utsagnet med forakt, skriver den franske avisen Liberation.

KJÆRLIGHET UTEN GRENSER: Det gikk mange år fra Brigitte og Emmanuel møttes, til de giftet seg. De fryktet at det at presidenten den gang var så ung, ville skape furore. FOTO: AFP

Berlusconi skal ha avskrevet det som « et kompliment» til italienske kvinner, og sagt at han «aldri vil miste sin humoristiske sans».

80-åringen ble i 2013 dømt til syv års fengsel for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra en da 17 år gammel nattklubbdanser, men ble til slutt frikjent i høyesterett, etter han ble trodd på at han ikke visste at jenta var under 18 år gammel.