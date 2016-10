Sikkerhetsrådet: Går for António Guterres som FNs neste generalsekretær

Alt tyder nå på at Portugals tidligere statsminister António Guterres vil overta etter Ban Ki-moon som FNs generalsekretær.

67 år gamle Guterres var fram til desember FNs høykommissær for flyktninger og har de siste månedene vært favoritt til å overta etter Ban Ki-moon.

Onsdag hadde FNs sikkerhetsråd sin sjette prøveavstemning, der Guterres fikk støtte fra samtlige 15 medlemsland.

Den formelle avstemningen om hvem som skal bli ny generalsekretær i FN, skjer i Sikkerhetsrådet torsdag, opplyser Russlands FN-ambassadør Vitalij Tsjurkin.

Sikkerhetsrådet sender deretter sin anbefaling over til FNs hovedforsamling, som foretar den formelle utnevnelsen.

Guterres seilte tidligere i år opp som en overraskende favoritt til å overta toppjobben i FN. Mange hadde ventet at turen nå var kommet til en østeuropeer eller en kvinne, for eksempel newzealandske Helen Clark.

Men den tidligere høykommissæren for flyktninger har gjort en god figur under høringer i FNs sikkerhetsråd, og hans innsats på vegne av verdens flyktninger anses som svært viktig i en tid preget av masseflukt forårsaket av krig, terror og klimaendringer, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Rune Arctander, assisterende generalsekretæri FN-sambandet, sier til VG at det nå er mest formaliteter igjen før Guerres blir valgt.

– Han er en høyst kvalifisert og sterk kandidat. Det FN nå trenger en en tydelig leder som også fra tid til annen kan stå opp og si imot de mektigste statene i FN, sier han.

Arctander sier at mange likevel vil være skuffet over at FN heller ikke denne gangen klarte å stemme frem en kvinnelig kandidat.

Russland har tidligere signalisert at landet ønsker en østeuropeer ved FN-roret, men i onsdagens avstemning stemte også russerne på portugiseren.

Guterres var statsminister i hjemlandet fra 1995 til 2002. Han tilhører landets sosialistparti.

Utenriksminister Børge Brende (H) gratulerer António Guterres med toppjobben som FNs nye generalsekretær og mener at han er et godt valg.

I en Twittermelding skriver Brende at Guterres er «det beste utfallet for verden og FN». Han kaller også portugiseren for «en erfaren statsmann».

NTB/VG