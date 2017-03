Sierra Leone: Pastor fant den nest største diamanten i landet

Finneren håper gevinsten vil gå til utviklingen av landet.

Det er funnet en uslipt diamant litt mindre enn en hockeypuck i Sierra Leone i Vest Afrika. På 706-karat er den nest største funnet i landet noen gang og verdens 20ende største diamant. I 1972 fant de en diamant på 968.9-karat som ble solgt for 2.5 millioner dollar (rundt 21 167500 kroner), det skriver AFP.

Den største diamanten i verden er 1190 karat, ble funnet i Botswana og har en prislapp på rundt 612 millioner kroner.

Les mer: Her er verdens største diamant

Vil hjelpe utvikling i landet

Stort funn: En uslipt 706-karat diamant ble funnet av en pastor øst i Sierra Leone. Foto: Handout , Reuters

Det var pastor Emmanuel Momoh, i Yakadu landsbyen øst i landet som fant steinen. Onsdag overrakte han den til presidenten, Ernest Bai Koroma. Han sier til AFP at han håper det vil hjelpe til med utviklingen av landet.

Sterk bildereportasje: Ebola i Sierra Leone

Pastor Momohd sier at han har sett en «rørende» utvikling av veiutbygging og elektrisitet den siste tiden, i Kono-distriktet, hvor diamanten ble funnet.

– Jeg tror regjeringen kan gjøre mer, spesielt i en tid der landet har økonomiske utfordringer, sa han til AFP.

Les også: Diamant solgt for rekordsum

Selv om landet er rikholdig på diamanter, er Sierra Leone er et av verdens fattigste land. Diamantene var også opphavet til en borgerkrig som varte i elleve år og endte i 2002.

Viser fram: Sierra Leones mine- og mineralminister holder diamanten i et møte med delegater av Kono distriktet, hvor den ble funnet. Foto: , AP

Gjennomsiktig handel

Presidenten uttrykte at han satt pris på at det ikke har vært et forsøk på svindle juvelen ut av landet, og oppfordret andre til å følge eksempelet. Han lovte også at diamanten ville bli solgt til høystbydende. Og ifølge en talsperson for presidenten har han gitt tydelig beskjed om at evalueringen, salget og distrubisjonen vil bli gjort på en mest mulig transperent måte.

– En gave fra gud, og det er forferdelig hvis noen prøver å gjøre noe kriminelt med den, sa presidenten.

Det er ikke klart hvordan pastoren fant diamanten.