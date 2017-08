Over 300 omkom i Sierra Leone

Over 300 er døde som følge av oversvømmelser og jordskred i Sierra Leones hovedstad.

Kraftig regn utløste mandag jordskred og flom i Freetown, og utover dagen steg dødstallet. Mandag ettermiddag var 312 mennesker funnet døde, opplyser Røde Kors i landet.

Visepresidenten Victor Foh sier at mange sannsynligvis er fanget under jord- og vannmassene, ifølge The Guardian.

– Katastrofen er så alvorlig at jeg føler meg knust, sier han og legger til at det nå jobbes iherdig med å evakuere overlevende.

STORE VANNMASSER: Det er fryktet at dødstallene i Sierra Leone vil stige. Foto: Str , AFP

Antall døde fryktes å stige ytterligere. En reporter fra AFP har sett døde personer flyte på flomvannet og hus som står dekket under gjørme i to områder av byen. Han beskriver at veier har blitt omgjort til oppiskede elver med jordmasser og lik.

Sykehus og likhus over hele byen melder at de fylles opp med døde mennesker. Mange av de døde skal være barn, ifølge The Guardian.

En ansatt på likhuset på sykehuset i byen forteller at de så langt har tatt i mot over 180 lik, og at det nå er vanskelig å finne plass til de som kommer inn.

Lokale medier viser bilder av innbyggere som står med vann til knærne i forsøk på å ta seg gjennom gatene. Militærpersonell er også involvert for å hjelpe til, ifølge myndighetene.

Oversvømmelser er vanlig i Sierra Leone under den årlige regnsesongen. Dårlig bygde boliger blir ofte lett bytte for vannmassene.