USA advarte mot terrorangrep for en måned siden

I november sendte amerikansk UD ut en advarsel til sine innbyggere i Europa. Innhold: Det kan komme terrorangrep i forbindelse med julefeiringen.

Det var en koselig førjulskveld på julemarkedet ved Kaiser Wilhelm-kirken i Berlin i Tyskland. Så smalt det. En stor semitrailer smadret inn folkemengden. Tilbake lå 12 personer døde, og flere titalls skadet.

Julefeiringen gikk fra idyll til tragedie.

At noe slikt kunne skje kommer neppe som noen stor overraskelse på amerikanske myndigheter. Allerede 21. november sendte de ut en advarsel mot at det kunne komme terrorangrep i forbindelse med julefeiringen i Europa.

De oppfordret derfor amerikanere på reise til å være på vakt når de skulle delta på store arrangementer, utendørsmarkeder, på offentlig transport og når de skulle besøke severdigheter.

I går var det altså et utendørsmarked som ble rammet, i det tysk politi antar er et terrorangrep.

Også britiske myndigheter har advart sine innbyggere mot mulig terror i Tyskland. Tyske myndighetspersoner har selv uttrykt bekymring over sikkerheten på julemarkeder, der det ofte er store menneskemengder samlet, skriver CNN.

Ikke økt trusselnivå i Norge



Norske myndigheter har ingen slike reiseråd til nordmenn som reiser i Europa. Trusselnivået er ikke endret i Norge etter hendelsen i Berlin, ifølge kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken:

– PST følger situasjonen i Tyskland og vurder fortløpende om det som har skjedd påvirker terrortrusselen mot Norge. Det foreligger per nå ikke opplysninger som knytter angrepet til Norge, og trusselbildet vurderes ikke å være endret som følge av terrorangrepet mot Berlin. Vi har vurdert det dit at egenintierte angrep som synes spontane mot sårbare mål har vært en utvikling vi har sett. Dette har vi beskrevet i trusselvurderingen for i år.

Politiet i Oslo øker derimot sin tilstedeværelse enkelte steder.

– Vi har ikke økt sikkerhetsnivå, men vi har økt patruljering og fokus mot områder med store folkemengder. Per nå forholder vi oss til trusselvurdering til PST, sier operasjonsleder i Oslo-politet Cathrine Sylju til VG.

Pålitelig informasjon

I uttalelsen fra det amerikanske utenriksdepartementet het det at de hadde pålitelig informasjon som indikerte at IS og al-Qaida planla angrep i Europa i tiden rundt årsskiftet. De påpekte likevel at det ikke var snakk om en spesifikk trussel.

Det ble også advart mot at «ekstreme sympatisører eller selvradikaliserte ekstremister» kunne prøve å gjennomføre angrep.

Advarselen kom dagen etter at fransk politi pågrep syv personer i antiterror-aksjoner i Strasbourg og Marseilles. Frankrikes innenriksminister, Bernard Cazeneuve, sa på en pressekonferanse at de gjennom den over åtte måneder lange etterforskningen hadde avverget et «nytt terrorangrep som hadde vært planlagt i lang tid».

Alle angrep er likevel umulig å avverge. Det er gårsdagens hendelse i Berlin et bevis på. Derfor advarte amerikanske myndigheter.

Ikke sikker identitet

I Berlin har politiet pågrepet en mann etter det antatte terrorangrepet i går. Et vitne la på sprang for å følge etter sjåføren, da han rømte fra de grusomme scenene han hadde skapt, og hjalp politiet med å spore ham opp.

Foreløpig har ikke myndighetene gått ut med noe identitet på mannen.

Det tyske nyhetsbyrået DPA siterer imidlertid en sikkerhetskilde på at den pågrepne mannen er en asylsøker fra Afghanistan eller Pakistan som kom til Tyskland i februar i år. Ifølge Die Welt er mannen 23 år og fra Pakistan, og var boende på asylmottak.

Også ifølge avisen Bild Zeitungs kilder skal den antatte gjerningsmannen komme fra Pakistan. Han skal ifølge avisen ha reist inn i Tyskland den 31. desember 201,5 og var kjent av politiet for mindre forseelser.

Vil revurdere flyktningpolitikken

Innenriksminister Joachim Herrmann i Bayern sier ifølge NTB at det er åpenbart at det store antallet flyktninger i Tyskland gjør at det ikke er mulig å kjenne bakgrunnen til alle.

– Jeg mener spørsmålet er om vi virkelig kan la dette gå så langt, sier han til radiostasjonen Antenne Bayern.

Herrmann ber nå om en ny vurdering av Tysklands flyktningpolitikk.

– Dersom det bekreftes at dette angrepet ble begått av noen som er registrert som asylsøker her i landet, da må denne hendelsen i Berlin føre til en fundamental refleksjon over hvordan hele mottaksordningen er skrudd sammen, sier Herrmann tirsdag morgen.