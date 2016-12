Tyske medier: Fant ID-dokument i semitraileren, leter etter islamist

Politiet fant et ID-dokument i semitraileren og har etterlyst en tunisisk islamist, melder Bild. Deres anonyme politikilder betegner mannen som «farlig».

Siste nytt er at politiet nå planlegger en «øyeblikkelig» aksjon i delstaten Nordrhein-Westfalen som er relatert til Berlin-angrepet, melder nyhetsbyrået DPA.

Det kommer samtidig som nyheten om at politiet skal ha funnet et ID-dokument under førersetet i semitraileren. Der Spiegel skriver at det skal være en oppholdstillatelse som tilhører en tunisisk mann født på 90-tallet. Han går under flere navn, skriver nyhetsmagasinet, og siterer anonyme kilder.

Bild siterer anonyme politikilder på at mannen er en del av et islamistnettverk og at han av etterforskere betegnes som «farlig». Ifølge Bild er den mistenkte tunisieren tidligere kjent for politiet i forbindelse med voldskriminalitet, men han skal ha gått under jorden og dermed unndratt seg straffeforfølgelse.

Han er etterlyst nasjonalt, men ikke offentlig, skriver avisen. Tunisieren søkte om asyl i Tyskland i sommer, melder Suddeutche Zeitung

Den intense jakten på mannen som mandag drepte 12 personer på julemarkedet i Berlin, fortsetter med uforminsket styrke i Berlin i dag.

Har sikret DNA-spor

Politiet sjekker nå skadde på sykehus i jakten på massedrapsmannen, ifølge RBB og Die Welt.

Politiet har sikret seg DNA-spor fra førerhuset i semitraileren, og leter i alle sykehus i Berlin og delstaten Brandenburg. Den regionale kringkasteren RBB skriver at politiet går ut fra at gjerningsmannen er skadet, og leter etter han i alle sykehusene i regionen. En talsperson for politiet avviser imidlertid RBBs fremstilling og viser til at politiet i Berlin planlegger en pressekonferanse klokken ett.

I SORG: Politiet legger ut blomster og lys for folk som er baksperringene. Foto: HELGE MIKALSEN, VG Foto: Helge Mikalsen , VG

Die Welt skriver at politiet pågrep en ny mistenkt i morgentimene, men mannen ble sjekket ut av etterforskningen.



Også Die Welt skriver at politiet tror gjerningsmannen er skadet og leter på sykehus.

– Han må ha kjempet imot



Den tyske avisen Bild siterer i dag tidlig etterforskere på at den polske sjåføren som ble funnet død i semitraileren, var i live under dødskjørselen. Tysk påtalemyndighet har tidligere opplyst at sjåføren både var knivstukket og skutt.

Ifølge nyhetsbyrået DPA ble den polske sjåføren først skutt med et småkalibret våpen etter at semitraileren hadde stanset, og etterforskere lurer på om han kan ha forsøkt å stanse angriperen ettersom han også bar tydelige tegn på å ha vært i en slåsskamp.

– Han må ha kjempet imot. Tilsynelatende trakk terroristen en kniv og stakk flere ganger, mens polakken grep fatt i rattet for å redde menneskeliv, sier en ikke navngitt etterforsker til Bild.

Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

Også eieren av transportselskapet, sjåførens fetter, har sagt han mener det må ha vært slåsskamp i førerhuset. Han har sett bilder av den drepte sjåføren.

– Ansiktet hans var oppsvulmet og blodig. Han var knivstukket og skutt, forteller Ariel Zurawski til den polske TV-kanalen TVN, ifølge nyhetsbyrået AP.

Les også: Tysk avis: Gjerningsmannen er på frifot.

– Har flere spor



Lederen for politiforbundet BDK, André Schulz, sa i går kveld i et intervju på TV-kanalen ZDF at han er relativt sikker på at de vil ha en ny mistenkt i dag eller i nærmeste fremtid.

Han sier at de nå prøver å danne seg et bilde av mannens bevegelser og at politiet har flere spor de ikke kan gå ut med offentlig – og mye å ta tak i.

Politiet ser nå blant annet på telefonspor, DNA-spor, fingeravtrykk og vitneobservasjoner, sier Schulz til TV-kanalen. Schulz nevnte også samarbeid med utenlandske sikkerhetstjenester.

Ukjent antall gjerningsmenn



Det antas at den polskregistrerte semitraileren ble kapret av en eller flere personer tidligere på dagen. Riksadvokaten sa i går at de ikke kan utelukke at flere personer deltok i terrorhandlingen.

Tolv personer ble drept og 48 ble såret da semitraileren kjørte rett inn i menneskemengden på julemarkedet mandag kveld. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot, og våpenet som ble brukt, er ikke funnet.

Den polske sjåføren hadde tidlig mandag morgen kommet til Berlin etter å ha fraktet stålbjelker fra Torino i Nord-Italia. Han skulle deretter ha kjørt hjem til sin familie i Polen.

Les også: Lukasz Urban (37) ble drept i Berlin-angrepet.