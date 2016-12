Tyske medier: Antatt gjerningsmann kom til Tyskland som asylsøker

BERLIN (VG): Mannen som politiet har pågrepet etter det antatte terrorangrepet i Berlin, nekter å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Politiet pågrep i går kveld en mann to kilometer unna julemarkedet i Berlin.

Det tyske nyhetsbyrået DPA siterer en sikkerhetskilde på at den pågrepne mannen er en asylsøker fra Afghanistan eller Pakistan som kom til Tyskland i februar i år. Ifølge deres kilder nekter han å ha hatt noe med angrepet å gjøre.

Ifølge Die Welt er mannen 23 år, kjent som «Naved B» og som opprinnelig er fra Pakistan. Politiet har så langt ikke villet bekrefte opplysningene om hans identitet, men Angela Merkel sa i sin tale i formiddag at gjerningsmannen er asylsøker.

Politiet forteller at et vitne fulgte etter den antatte gjerningsmannen og sørget for at politiet sporet ham opp.

RAZZIA MOT ASYLMOTTAK: VGs Brynjar Skjærli er nå utenfor asylmottaket som tysk politi slo til mot i natt. Ifølge tyske medier bodde den pågrepne «Naved B» her. Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene.

Ukjent vitne hjalp politiet



Etter å ha kjørt inn i julemarkedet, stoppet semitraileren etter cirka 50 meter. Føreren hoppet ut av førerhuset, og la på sprang i retning Tiergarten – en stor park midt i Berlin. Politiet fikk flere nødtelefoner fra folk som meldte fra om at gjerningsmannen forsøkte å søke tilflukt i den mørke parken.

Blant innringerne var det én som skilte seg ut: En andpusten mann kunne fortelle at han hadde lagt på sprang etter gjerningsmannen – på sikker avstand.



Med nødsentralen på telefonen ga han politiet fortløpende informasjon om posisjonen til den flyktende gjerningsmannen. Etter to kilometer ble gjerningsmannen pågrepet av en patrulje ved Siegessäule.

– Med hjelp av dette vitnet var det mulig å pågripe den antatte gjerningsmannen, sier polititalsmann Winfrid Wenzel.

Politiet skriver på Twitter at de nå undersøker om mannen var sjåføren som kjørte inn i folkemengden og drepte 12 personer. De vet foreløpig ikke hvem det modige vitnet er.

Beskrives som småkriminell



Mannen som ble pågrepet, sitter nå i avhør. Frankfurter Allgemeine skriver at den mistenkte mannen skal ha kommet til Tyskland via Balkan-ruten.

Politiet har ikke bekreftet disse opplysningene, men skriver på Twitter i dag tidlig at det er et «antatt terrorangrep».

Ifølge avisen Bild Zeitungs kilder skal den antatte gjerningsmannen komme fra Pakistan. Han skal ifølge avisen ha reist inn i Tyskland over Passau den 31. desember 2015 og var kjent av politiet for mindre forseelser.

Også ifølge avisen Tagesspiegel skal han være kjent som småkriminell – men ikke som islamistisk terrorist.

Både Tagesspiegel og nyhetsbyrået DPA skriver at mannen skal ha operert med forskjellige navn i Europa, noe som vanskeliggjør identifiseringen.

– Våre etterforskere går ut ifra at semitraileren ble styrt inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidplatz med overlegg, skriver politiet på Twitter tirsdag morgen.

Les også: Dette vet vi om semitrailer-angrepet.

Politiet stormet asylmottak i Berlin



Den antatte gjerningsmannen skal ifølge Die Welt ha bodd på et asylmottak i Berlin. VGs reporter og utenrikssjef Brynjar Skjærli er nå til stede ved asylmottaket, og får bekreftet at politiet har spurt beboere om den pågrepne mannen.

Klokken tre i natt stormet spesialenheten SEK nemlig en hangar som fungerer som asylmottak på den nedlagte Tempelhof-flyplassen. Den nedlagte Tempelhof-flyplassen huser i dag Berlins største asylmottak, og så mange som 250 politimenn deltok i aksjonen.

Sascha Langenbach, talsmann for lokale utlendingsmyndigheter, sier til DPA at fire unge menn ble avhørt, men ingen ble pågrepet.

12 DØDE: Sjåføren som kjørte inn i julemarkedet drepte 12 personer og skadet 48. Foto: Fabrizio Bensch , Reuters

Død mann funnet i semitraileren



Mannen som ble funnet død inne i semitrailer, er ifølge politiet ikke sjåføren som kjørte inn i julemarkedet.

Han er polsk statsborger. «De må ha kapret bilen og gjort noe med sjåføren min», sier selskapets eier til AFP.

Politiet jobber nå på stedet med krimteknikere.

– Vi har ikke mottatt informasjon som tilsier at noen norske borgere er rammet. Utenrikstjenesten fortsetter arbeidet med å følge situasjonen tett, sier pressevakt Astrid Sehl i Utenriksdepartementet til VG klokken 08.15 tirsdag morgen.

Les også: Wael (28) ble vitne til dramaet: Det var som en spøkelsesbil.